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ضبط 6017 عبوة دواء مجهولة المصدر بصيدليات الزقازيق

الجمعة، 21 فبراير 2020 03:41 م
ضبط 6017 عبوة دواء مجهولة المصدر بصيدليات الزقازيق عبوات مجهولة المصدر
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبطت مديرية الصحة بالشرقية، 6017  عبوة دواء مجهولة المصدر، وذلك في حملة للتفتيش الصيدلي، بناء علي تعليمات  الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، بإحكام الرقابة علي سوق الدواء والمستلزمات الطبية والمنشآت الطبية غير الحكومية ، حرصا علي صحة وسلامة المواطنين وبما يساهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.

شنت إدارة التفتيش الصيدلي برئاسة الدكتورة فاطمة حبيب، وإشراف الدكتورة رحاب عبد الحي مدير عام الصيدلة، بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، عدة حملات تفتيشية ورقابية علي الصيدليات العامة ومحلات المستلزمات الطبية بالزقازيق، للتحقق من التزامها بالقوانين المنظمة لعملها ورصد أي مخالفات بها.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط وتحريز أدوية ومستلزمات طبية مخالفة بواقع عدد 6017  " " قرص/عبوة/وحدة/زجاجة "، لأدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بدون فواتير ، وأدوية ومنشطات مهربة ومجهولة المصدر غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية ، وأدوية مدرجة بالجدول الأول والثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير، أدوية صدر لها منشور من وزارة الصحة بمنع تداولها ، أدوية محفوظة في غير اشتراطات التخزين المناسبة مما يعرضها للتلف ، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة ، حيث تم تحرير محضر جنح أمن دولة طوارئ بقسم ثان الزقازيق .

يذكر أن مديرية الطب البيطري بالشرقية، كانت قد ضبطت 1050عبوة  لـ 67 صنف دواء بيطري مخالفة "منتهي الصلاحية – مجهول المصدر"،  بمراكز بيع الأدوية البيطرية بمركزي الزقازيق وبلبيس، وذلك في إطار الحملات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط سوق الأدوية البيطرية وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين 

وأوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة شنت إدارة الخدمات، بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومباحث التموين حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركزي الزقازيق وبلبيس لضبط الأدوية والعيادات المخالفة في إطار التفتيش المكثف على العيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية .

 


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