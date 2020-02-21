ضبط 4 عاطلين بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخائر بالخصوص والخانكة

القليوببة - نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية القبض على 4 عاطلين بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بالخصوص والخانكة وقليوب، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تلقى اللواء هشام سليم مدير مباحث القليوبية إخطارا من ضباط مباحث المديرية بقيامهم بحملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وجرى إخطار اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، وبعد استئذان النيابة العامة تم ضبط كل من "ح.ع" 27 سنة عاطل، السابق اتهامه فى 3 قضايا ( مخدرات ، سرقة بالإكراه ) والهارب من المراقبة فى قضية شروع فى سرقة بالإكراه وسلاح، و"ا.م" 25 سنة عاطل السابق اتهامه فى 3 قضايا (مخدرات، سرقة) وبحوزتهما سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62x 39 مم وبخزينتها 7 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 150 جراما ومبلغ مالى 2700 جنيه وعدد 2 هاتف محمول وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهما والمبلغ المالى من حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح مركز شرطة الخانكة.

كما تم ضبط "م.س" 35 سنة عاطل مقيم دائرة مركز قليوب وبحوزته سلاحين ناريين وفرد خرطوش و10 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، و"م.ع" 25 سنة عامل، مقيم دائرة قسم الخصوص، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 40 جرام و120 جنيها وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى من حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه تحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح قسم الخصوص، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.