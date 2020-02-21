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ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات البخارية في الشرقية

الجمعة، 21 فبراير 2020 02:37 م
ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات البخارية في الشرقية المتهمون
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، القبض على تشكيل عصابي ، تخصص نشاطه الاجرامي في سرقة الدراجات البخارية ، وبيعها لعملائهم سيئ النية ، حيث تبين أن التشكيل العصابي مكون من 3 عاطلين ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق .

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث مديرية أمن الشرقية ، تفيد بقيام 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابي ، تخصص نشاطه الاجرامي في سرقة الدراجات البخارية ، بأسلوب توصيل السلك ، وبيعها لعملائهم سيئ النية ، وبجمع المعلومات اللازمة ، وعمل التحريات ، تأكدت صحة المعلومات الواردة ، فتم استصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهمين متلبسين .

وبإعداد الأكمنة اللازمة ، تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الإسماعلية ، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، وبصحبتهم قوة أمنية ، من ضبط المتهمين متلبسين ، حيث تبين أن المتهمين قاموا بارتكابهم (  5 جرائم سرقات دراجات نارية ) بدائرة مركزى شرطة بلبيس  والزقازيق ، حيث ضبط بحوزتهم مبالغ مالية وهواتف محمولة ، ومعدات يستخدمونها لسرقة الدراجات البخارية .

وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات لدى عميليهما سيئ النيه ( عاطلين - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس ) ، حيث تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما (  5 دراجات نارية ) ، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين ، أيداها وأضافا بعلمهما بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقات  .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة ، التي تولت مباشرة التحقيق ، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق .

 


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