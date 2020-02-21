ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات البخارية في الشرقية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، القبض على تشكيل عصابي ، تخصص نشاطه الاجرامي في سرقة الدراجات البخارية ، وبيعها لعملائهم سيئ النية ، حيث تبين أن التشكيل العصابي مكون من 3 عاطلين ، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق .

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث مديرية أمن الشرقية ، تفيد بقيام 3 عاطلين بتكوين تشكيل عصابي ، تخصص نشاطه الاجرامي في سرقة الدراجات البخارية ، بأسلوب توصيل السلك ، وبيعها لعملائهم سيئ النية ، وبجمع المعلومات اللازمة ، وعمل التحريات ، تأكدت صحة المعلومات الواردة ، فتم استصدار أذن مسبق من النيابة العامة لضبط المتهمين متلبسين .

وبإعداد الأكمنة اللازمة ، تمكن ضباط مباحث مديرية أمن الإسماعلية ، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، وبصحبتهم قوة أمنية ، من ضبط المتهمين متلبسين ، حيث تبين أن المتهمين قاموا بارتكابهم ( 5 جرائم سرقات دراجات نارية ) بدائرة مركزى شرطة بلبيس والزقازيق ، حيث ضبط بحوزتهم مبالغ مالية وهواتف محمولة ، ومعدات يستخدمونها لسرقة الدراجات البخارية .

وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات لدى عميليهما سيئ النيه ( عاطلين - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس ) ، حيث تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما ( 5 دراجات نارية ) ، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين ، أيداها وأضافا بعلمهما بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقات .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة ، التي تولت مباشرة التحقيق ، وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق .