ضبط عصابة تسرق بطاريات السيارات والمحال التجارية بالإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضى - عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسماعلية ، من القبض على 4 عاطلين يتزعمهم سيدة، كونوا فيما بينهم تشكل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقة المتنوعة، حيث تخصصوا فى سرقة بطاريات سيارات، والمحلات التجارية، والدراجات البخارية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة الاسماعلية، تفيد بقيام 4 عاطلين يتزعمهم ربة منزل، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم، تخصص نشاطه الاجرامي في في ارتكاب جرائم السرقة المتنوعة ، حيث تخصصوا في سرقة بطاريات سيارات، والمحلات التجارية، والدراجات البخارية، وبجمع المعلومات اللازمة، وعمل التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم استصدار أذن مسبق من النيابة العامة، لضبط المتهمين متلبسين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، بالتنسيق بين كل من، إجارة الأمن العام، وإدارة المباحث الجنائية، بمديرية أمن الإسماعلية، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة مديرية أمن الاسماعلية ، وبصحبتهم قوة امنية من ضبط المتهمين ، أثناء قيامهم بإحدى وقائع السرقة ، حيث ضبط بحوزتهم ( تروسيكل بدون لوحات معدنية ، مقص حديدى كبير الحجم).

وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي، بالإضافة إلى قيامهم بارتكاب (7 جرائم سرقة متنوعة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية) ، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات فى تلك الوقائع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.