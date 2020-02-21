ضبط سيدتين و3 رجال أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بطما فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شمال محافظة سوهاج برئاسة الرائد أحمد عبد الرؤف رئيس وحدة مباحث المركز من إلقاء القبض على شقيقتين و3 عمال أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل الشقيقتين بدائرة المركز.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من اللواء نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بتقدم الأهالى بدائرة مركز طما ببلاغ إلى المركز يفيد قيام سيدتين شقيقتين بأعمال الحفر والتنقيب عن القطع الأثرية داخل منزلهن .

وعلى الفور وعقب إخطار اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف منزل المتحرى عنهم وتم الدفع بمأمورية برئاسة العميد أحمد شمندى مأمور مركز شرطة طما والرائد أحمد عبدالرؤف رئيس وحدة مباحث المركز والنقيب محمد رشاد معاون الوحدة، وتبين قيام المدعوة "صباح.م" 47 سنة ربة منزل وتقيم دائرة المركز بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزلها، وتم ضبطها وكل من شقيقتها "هوانم" 43 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية، و"محمد.ح" 62 سنة عامل، و"حسنى.م" 38 سنة عامل ويقيمان دائرة مركز سوهاج، و"علاء.م" 27 سنة عامل يقيم دائرة مركز طهطا.

وعثر بالمنزل على حفرة بقطر 1 متر وبعمق 4 أمتار، وتم ضبط أدوات الحفر والتنقيب المستخدمة فى عملية الحفر، وبسؤال المتهمين اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار، وتم التحفظ على الحفر والأدوات المستخدمة وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

يذكر أن ضباط مباحث السياحة والآثار بسوهاج، برئاسة العقيد أحمد رفعت، وبالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، والرائد طارق أبو سديرة رئيس مباحث أخميم، تحفظوا على حفرتين للبحث عن الآثار داخل منزلين بدائرة المركز.