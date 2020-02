صور وفيديو.. قبلات بالكمامات فى حفل زفاف جماعى بالفلبين

بكمامات طبية زرقاء.. تبادل 220 عريسا وعروسا القبلات والعهود فى حفل زفاف جماعى بوسط الفلبين، وتحدى العرسان وأقاربهم فيروس كورونا الذى أزهق 2236 روحا وحضروا الحفل الجماعى الذى أقامته مدينة باكولود الساحلية أمس الخميس، وتحول بهو قاعة مجلس المدينة إلى بحر من القمصان والأثواب البيضاء، تظهر فوقها نقاط زرقاء، هى الكمامات التى كان لازما أن يضعها الجميع.

قال جون بول إنفنتور (39 عاما) الذى تزوج رفيقته التى عاش معها سبع سنوات "الأمر مختلف حين تطبع قبلتك من فوق كمامة، لكنه مطلوب".

Mask’ wedding in Bacolod City, where 220 couples tied the knot amidst the COVID-19 scare. They exchanged “I dos” and kissed their partners with their masks on. @cnnphilippines pic.twitter.com/GJZ9uWlYbV