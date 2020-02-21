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صور وفيديو.. قبلات بالكمامات فى حفل زفاف جماعى بالفلبين

الجمعة، 21 فبراير 2020 01:53 م
صور وفيديو.. قبلات بالكمامات فى حفل زفاف جماعى بالفلبين قبلات بالكمامات
كتب محمد جمال

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 بكمامات طبية زرقاء.. تبادل 220 عريسا وعروسا القبلات والعهود فى حفل زفاف جماعى بوسط الفلبين، وتحدى العرسان وأقاربهم فيروس كورونا الذى أزهق 2236 روحا وحضروا الحفل الجماعى الذى أقامته مدينة باكولود الساحلية أمس الخميس، وتحول بهو قاعة مجلس المدينة إلى بحر من القمصان والأثواب البيضاء، تظهر فوقها نقاط زرقاء، هى الكمامات التى كان لازما أن يضعها الجميع.

قال جون بول إنفنتور (39 عاما) الذى تزوج رفيقته التى عاش معها سبع سنوات "الأمر مختلف حين تطبع قبلتك من فوق كمامة، لكنه مطلوب".

وكان لزاما على المشاركين أن يدونوا تفاصيل تحركاتهم خلال الأربعة عشر يوما الأخيرة، وهى فترة الحجر الصحى المطلوبة فى أنحاء العالم بالنسبة للقادمين من الصين وأقصى فترة حضانة للفيروس، وحفلات الزفاف الجماعى تقليد تنظمه المدينة عادة بعد عيد الحب، وفى عام 2013 شارك فيها عدد قياسى بلغ 2013 عريسا وعروسا.

وحفلات الزفاف الجماعى حدث شهير أيضا تنظمه إحدى كنائس كوريا الجنوبية التى أعدت مطهرا للأيدى ووزعت كمامات واقية على بعض الحضور هذا الشهر والذين بلغ عددهم نحو 30 ألفا، وسجلت الفلبين أول حالة وفاة بفيروس كورونا خارج الصين من بين ثلاث إصابات كلها بين مواطنين صينيين، لكن ما يزيد على 35 من الفلبينيين المقيمين فى الخارج أصيبوا بالفيروس أيضا.

جانب-من-الزفاف
جانب-من-الزفاف

 

حفل زفاف جماعى
حفل زفاف جماعى

 

قبلات بالكمامات
قبلات بالكمامات

 


كمامات

الفلبين

كورونا

فيروس كورونا

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