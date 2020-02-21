صور.. قيادة هجن السباقات بشرم الشيخ بالراكب الآلى

شرم الشيخ - محمد حسين

استخدم الهجانة لقيادة هجنهم فى سباق الهجن بمهرجان شرم الشيخ الذى انطلقت فعالياته اليوم الراكب الآلى .

وقال الشيخ محمد ابوعنقه ، رئيس اللجنة الفنية سمح لكل صاحب مطية بدخول المضمار بسيارته، لمجاورة مطيته أثناء الجرى، وهو يوجه جهاز الراكب الآلى على ظهرها، وتابع بعض المشجعين السباق بسيارتهم عبر الطريق المخصص لمسارهم حول المضمار .

وقال خضر جريبيع رئيس لجنة التحكيم، إنه على خط النهاية وثق فريق من لجنة التحكيم وصول أول الهجن، بزمن يتضمن الدقيقة والثانية، وإعداد كشوف أسماء الفائزين، ولا يعتد بنتيجة الفوز بدون قيام فريق طبى بيطرى بفحص عينة، ومنح شهادة براءة من وجود منشطات بالدم .

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق، أن 1030 مطية وهى هجن السباقات، تم الانتهاء من تسجيلها لتشارك فى أكبر تنافس من نوعه فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر.

وبدأت الأشواط بعدد 11 شوطا للهجن الأصيلة معروفة السلالات والتى يتوارث تربيتها اهل الهجن فى مصر ويطلقون عليها " حراير"، وتم توزيع الأشواط وفق السن والنوع ، والفترة المسائية 7 اشواط للهجن " العباديات" وهى الهجن غير الاصيلة ويقوم ملاك الهجن بجلبها من السودان ، وشوط مخصص للهجن من المحافظات .

وتستكمل اشواط المهرجان يوم السبت بشوط مارثون لمسافة 12 كيلو وشوط مارثون لمسافة 6 كيلو، و9 اشواط للهجن من اعمار مختلفة .

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إن كافة التجهيزات تمت مسبقا وعدد الأشواط 30 شوطًا، مقسمة على يومى الجمعة والسبت وينظم السباق الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء على أرض مضمار سباقات الهجن بمنطقة سفارى شرم الشيخ .

وتشارك فى السباق هجن قدم بها أصحابها الهجانة من محافظات شمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية والشرقية والسويس والوادى الجديد وسوهاج والمنيا وأسوان.

وسبقت محافظة جنوب سيناء انطلاق الفعاليات بتجهيز مضمار السباق واستقبال الهجانة المشاركين، كما وفرت مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء فريق طبى يشرف على اتخاذ إجراءات الطب البيطرى وتتضمن تركيب الشرائح الإلكترونية للهجن، والفحص لبيان إعطاء منشطات من عدمه .

يذكر أن سلسلة مهرجانات سباقات هجن انطلقت فى شرم الشيخ بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت بأول سباق فى أكتوبر من العام الماضى أعقبه سباق نوفمبر، وفى يناير الماضى شهدت مدينة شرم الشيخ فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى وحضر انطلاقته الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى.

ومقرر أن تتواصل السباقات التنشيطية للهجن فى شرم بدعم الإمارات شهريا وتختتم فى إبريل القادم بسباق هجن ختامى تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء السنوى.