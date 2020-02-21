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صور.. قافلة طبية تجوب محافظات الجمهورية ضمن مبادرة "كلنا واحد"

الجمعة، 21 فبراير 2020 02:43 م
صور.. قافلة طبية تجوب محافظات الجمهورية ضمن مبادرة "كلنا واحد" مبادرة كلنا واحد-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

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وجهت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية وطبية، استهدفت عدد من القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بنطاق محافظات (الإسكندرية، الإسماعيلية، الأقصر، البحيرة، بورسعيد، سوهاج، أسيوط)، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن وقطاعات (الأحوال المدنية – الخدمات الطبية – المشروعات والتنمية "منظومة أمان") لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى تلك المناطق، وذلك استمراراً  لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية  رئيس الجمهورية، برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية.

 

وتم توزيع المساعدات العينية ( بطاطين ، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان) على المواطنين ، كما تم توقيع  الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، واستخراج الأوراق الثبوتية لعدد من المواطنين من قاطني تلك المناطق.

 

 يذكر أن وزارة الداخلية تؤمن بأن رسالة الأمن لا تتحقق بمعزل عن احترام قيم حقوق الإنسان، ومن ثم كان اهتمامها الكبير بالمواطنين، خاصة بالبسطاء منهم، ومد يد العون لهم باستمرار.

 

وإيماناً من وزارة الداخلية بالأمن الإنسانى جاءت مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتقديم كافة المساعدات اللازمة لهم، فلم تمنع حرب الداخلية على الإرهاب والجريمة الجنائية اهتمامها بالأمن الإنساني، وتسيطر مواقف إنسانية نبيلة.

 
 

اجتماعات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمساعديه والقيادات الأمنية، لا تخلو من التشديد على الاهتمام بالمواطن ومساعدته، والتوسع فى مبادرة "كلنا واحد"، ومع اقتراب الشتاء، تحركت سيارات تحمل أطنانا من "البطاطين والمواد الغذائية" توزعها الشرطة بالمجان على البسطاء فى الأماكن المحرومة والمكتظة بالسكان، حتى جابت عدة محافظات ومدن وصولاً لمنطقة أهالينا بمدينة السلام بالقاهرة.

 

الأمن الإنسانى لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما وزعت الشرطة كميات ضخمة من الألعاب على الأطفال، ممن لا يستطيع ذويهم شراءها لهم، لترسم البسمة والفرحة على وجوه الجميع، كبارا كانوا أو صغارا.

 

وفى الوقت الذى كانت فيه سيارات الخير توزع المساعدات على المواطنين، كانت قوافل طبية تعالج البسطاء بالمجان، وأخرى تستخرج الأوراق الثبوتية من "شهادات الميلاد والوفاة والطلاق وبطاقات الرقم القومي" بمنازل المواطنين، فى منظومة أمنية متناغمة ومتكاملة، تُفعل شعار "الشرطة فى خدمة الشعب" على أرض الواقع.

 

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