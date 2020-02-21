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صور.. ضبط 1600 كيلو ملح طعام مجهول المصدر و8 أطنان سكر بكفر الشيخ

الجمعة، 21 فبراير 2020 02:51 م
صور.. ضبط 1600 كيلو ملح طعام مجهول المصدر و8 أطنان سكر بكفر الشيخ ضبط 1600 كيلو ملح طعام مجهول المصدر
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت حملة مشتركة من جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ وإدارة تموين مطوبس بالاشتراك مع مجلس المدينة من ضبط كميه تزن 1600 كيلو جرام من ملح الطعام مجهول المصدر تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة والتى ستتولى مباشرة التحقيق.

 

جاء ذلك بناء على تعليمات  اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ واللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك بتكثيف دور الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من صحة سلامة وصلاحية المنتج المقدم للمواطنين داخل المحافظة.

 

كما تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ برئاسة العقيد محمد دومه رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ من ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من السكر المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، تم التحفظ على السيارة والكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

 

كانت قد وردت معلومات عدة للعقيد محمد دومه رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ بقيام شخصين مقيمان دائرة مركز كفر الشيخ بالإتجار في السلع التموينية وحجبها عن السوق العادي وبيعها بالسوق السوداء بأسعار أعلى من الطبيعي ،وبتتبع المعلومات الواردة عن  طريق عمل التحريات السرية برئاسة العقيد محمد دومه رئيس مباحث التموين وبعد التأكد من المعلومة.

 

على الفور تم عرض ما جاء في المعلومة والتحريات على اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي واللذان أمرا بسرعة تتبعهم وضبطهم متلبسين حال قيامهم بجب الكميات.

 

وبعمل أكمنه ثابته ومتحركة تمكنت القوات برئاسة العقيد محمد دومه رئيس مباحث التموين من ضبط كلا من" يحي. ط. ي. ا"، و"حمدان. ع. ع"يستقلان سيارة تحمل لوحات معدنية برقم ل. ق. ح. 5973 وبها كمية تزن 8 طن سكر تمويني حال بيعها لمصانع الحلويات بدسوق، تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة العامة حيال الاحراز وتم تحرير محضر يحمل رقم 117 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة دسوق.

 

ضبط 1600 كيلو ملح طعام مجهول المصدر و8 أطنان سكر بكفر الشيخ (2)
ضبط 1600 كيلو ملح طعام مجهول المصدر و8 أطنان سكر بكفر الشيخ 

 

ضبط 1600 كيلو ملح طعام مجهول المصدر و8 أطنان سكر بكفر الشيخ (3)
ضبط 1600 كيلو ملح طعام مجهول المصدر و8 أطنان سكر بكفر الشيخ (

 

ضبط 1600 كيلو ملح طعام مجهول المصدر و8 أطنان سكر بكفر الشيخ (4)
ضبط 1600 كيلو ملح طعام مجهول المصدر و8 أطنان سكر بكفر الشيخ 

 

ضبط 1600 كيلو ملح طعام مجهول المصدر و8 أطنان سكر بكفر الشيخ (1)
ضبط 1600 كيلو ملح طعام مجهول المصدر و8 أطنان سكر بكفر الشيخ 

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