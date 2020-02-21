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صور.. دهان عقارات طريق النصر وامتداد رمسيس فى القاهرة باللون الموحد

الجمعة، 21 فبراير 2020 01:02 ص
صور.. دهان عقارات طريق النصر وامتداد رمسيس فى القاهرة باللون الموحد دهان العقارات بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه فى إطار مشروع دعم الهوية البصرية بتجميل شكل المنازل الرئيسية وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية بدهان واجهات العمارات، ويجرى الآن دهان للعقارات بطريق النصر وامتداد رمسيس وعمارات الفردوس بمعرفة حى غرب مدينة نصر، والعمل على دهان وطلاء المنازل وواجهاتها بلون موحد لتجميلها أمام المواطنين وضيوف المحافظات من الأهالى والسائحين.

وأشار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إلى أن أجهزة محافظة القاهرة انتهت من دهان 50% من العقارات المحيطة بشجرة مريم بحى المطرية، ضمن مخطط تطوير المنطقة بالكامل لإعادة شجرة مريم على خريطة مسار العائلة المقدسة، وكشف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، لـ"اليوم السابع"، عن مخطط تطوير منطقة المطرية، موضحًا أنه سيجرى إنشاء محور مرورى من ميدان ابن الحكم والمحكمة ليمر من ميدان المطرية ويصل لمنطقة مسطرد ثم طريق بنها الحر، كما سيتم إنشاء تفريعة من المحور تخرج من ميدان المطرية للربط مع محور روض الفرج، وذلك ضمن المرحلة الثالثة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة: إنشاء المحور المرورى سينتهى خلال 3 شهور تقريبًا، وتنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك ضمن مخطط تطوير منطقة شرق القاهرة بالكامل، لمعالجة مشاكل المرور وربط وسائل المواصلات ببعضها من خلال شبكة الطرق ببعضها.

وأشار نائب محافظ القاهرة إلى أنه جارى العمل لتطوير ميدان المطرية ونقل المواقف العشوائية الموجودة به، وذلك تمهيدًا لإنشاء الكبارى الجديدة، بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية بمحيط شجرة مريم وداخلها، لوضع المكان على خارطة السياحة وضمن تطوير مسار العائلة المقدسة.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أكد أن ملف دهان العقارات بلون موحد، يحظى باهتمام القيادة السياسية ورئاسة الوزراء، موجهًا رؤساء الأحياء بإنجاز التكليف فى أسرع وقت .

 
دهان العقارات بالقاهرة (1)
دهان العقارات بالقاهرة 

دهان العقارات بالقاهرة (2)
دهان العقارات بالقاهرة 

دهان العقارات بالقاهرة (3)
دهان العقارات بالقاهرة 

دهان العقارات بالقاهرة (4)
دهان العقارات بالقاهرة 

 


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