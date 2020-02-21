صور.. جامعة حلوان تنظم نموذج محاكاة البورصة المصرية لتأهيل الطلاب لسوق العمل

افتتحت جامعة حلوان فعاليات " نموذج محاكاة البورصة المصرية" والذى يقام تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة، ويعد أفضل منصة للتدريب العملى والنظرى على كل ما يخص البورصة المصرية، لبناء شباب واعى قادر على العطاءو النفع العام للمجتمع مع اثقال قدراتهم و تأهيلهم لدخول لسوق العمل بعد التخرج.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن جامعة حلوان تدعم نماذج المحاكاة والأنشطة الطلابية، بهدف تحصيل العلم من خلال تنظيم هذه النماذج حتى يتمكن الطالب من خلالها من التعرف على الثقافات الدولية وطبيعة عمل منظمات المجتمع المدني، حيث تسهم النماذج فى بناء فكر الطلاب ورفع مستوى الوعى لديهم وطرح الرؤى السياسية المختلفة فى جميع القضايا الوطنية والعالمية المطروحة، بالإضافة إلى كونها فرصة لمنح الشباب خبرات حياتية من خلال طرح الآراء والأفكار وإتاحة التدريب على إدارة المناقشات والحوار الديمقراطى.

ويأتى تنظيم نموذج محاكاة البورصة المصرية فى جامعة حلوان فى إطار دور جامعة حلوان للعمل على تطوير ودعم واثراء الفكر الطلابى وفى تجربة جديدة يخوضها طلاب جامعة حلوان.

ومن المقرر أن يستمر نموذج محاكاة البورصة المصرية على أن تكون هناك جلسات تدريبية كل أسبوع حيث سيتم تدريس 8 محاضرات خلال 8 أسابيع بقاعة المكتبة المركزية بالحرم الجامعى، وتحتوى المحاضرات على محتوى علمى للبورصة المصرية وشرح محتوى مهنى فى العديد من المجالات الهامة مثل التنمية البشرية وريادة الأعمال والعمل الحر والتعليم الذاتى والتخطيط وغيرها من مجالات سوق العمل.

ويهدف نموذج محاكاة البورصة المصرية إلى رفع الوعى الإدراكى لدى الطالب الجامعى بآليات العمل فى البورصة المصرية، ومعرفة الطالب الجامعى بأساسيات البورصة والعمل على فهم مجالات العمل المتاحة فيها، والعمل على تقليل الفجوة بين النظام الأكاديمى وسوق العمل للطالب الجامعي.

جدير بالذكر أن النموذج يشارك به طلاب من كليات التجارة وإدارة الأعمال، والحقوق والآداب ويرأس النموذج الطالب عبدالرحمن محمد الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة وإدارة الأعمال.