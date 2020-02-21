صور.. الحاجة أمينة أصيبت بجلطة فى المخ وتناشد الصحة توفير سرير لعلاجها

كتب الأمير نصرى

سيدة مسنة مريضة لا حول لها ولا قوة أصيبت بجلطة في المخ، ولم يجد ابنها سريرا في الرعاية لها بعد أن بحث فى مستشفيات عديدة ومنها القصر العينى والدمرداش، وبعد أن طرق الابن كل الأبواب وذهب إلى المستشفيات وتداين من الجيران ناشد وزارة الصحة بتوفير سرير لها بالعناية وعلاجها.

أشرف محمد سامى، يقيم فى 18 شارع الأشمونى متفرع من شارع الشركات مدينة الأحلام - الوايلى – القاهرة، قال لـ"اليوم السابع": أصيب أمى السيدة "أمينة عبدالعاطى بدر" بجلطة في المخ وذهبنا بها لعدد كبير من المستشفيات كى نجد لها مكان في الرعاية المركزة وللأسف يقولون لنا :"مافيش مكان شوف مستشفى تانى" كما اننا اتصلنا برقم 137 وللأسف أكدوا لنا صعوبة وجود مكان في الرعاية، فأنهكنا التعب وأصابتنا الحيرة وأخذنا نبحث عن مكان في مستشفى أخر" .

تابع الابن المريض: أمى سيدة مسنة مريضة وظروفنا صعبة لا نملك علاجها ولكن فى نهاية المطاف اضطررنا الذهاب لأرخص مستشفي خاص وكان قد مر 6 ساعات علي إصابتها بالجلطة مما تسبب في تلف مكانها وأصيبت بشلل بالجانب الأيمن بالكامل وطلبوا منا 3000 جنيه تأمين دخول فاستلفنا من طوب الأرض وجمعنا المبلغ، لكن ليس معنا ما يمكننا من الاستمرار بالمستشفى ولا نملك سوى لقمة الخبز التي نأكلها في اليوم ونحمد الله فاليوم الواحد يتكلف 3000 جنيه في الرعاية وهى تحتاج أسبوع أقل شيء في الرعاية .

وناشد الابن وزارة الصحة والمسئولين وأهل الخير بمساعدته فى توفير سرير لها بالرعاية وعلاجها وسداد ديون المستشفى الخاص التي تداينوا بها من الجيران والأقارب.

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