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صور.. إزالة تعديات على مساحة 800 فدان بقيمة 2.5 مليار جنيه بالعاشر

الجمعة، 21 فبراير 2020 12:23 م
صور.. إزالة تعديات على مساحة 800 فدان بقيمة 2.5 مليار جنيه بالعاشر إزالة تعديات على مساحة 800 فدان بقيمة 2.5 مليار جنيه بالعاشر
الشرقية- فتحية الديب

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أزال جهاز مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، التعديات من قبل مجهولين على الأحياء أرقام 40،41،42 غرب المدينة على مساحه تقدر بحوالى 800 فدان، تقدر قيمتها السوقية بنحو 2.5 مليار جنيه.

وتمكن المهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، وقيادات الجهاز بالتنسيق مع الأجهزة  الأمنية بمديرية أمن الشرقية، متمثلة في اللواء أحمد زكي، نائب مدير أمن الشرقية، بإشراف اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، واللواء حاتم الحداد، رئيس مباحث شرطه التعمير بالهيئة، وقوات من فرقة العاشر من رمضان، ضمت كل من العقيد حسام فراج، والمقدم طارق سلام، مأمور قسم ثاني العاشر، والرائد محمد عبد الغفار رئيس مباحث قسم ثاني العاشر، من إزالة  تعديات واقعه من مجهولين على الأحياء أرقام 40،41،42 غرب المدينة على مساحة 800 فدان تقريبا تقدر قيمتها السوقية بنحو 2.5 مليار جنيه.

وقال المهندس خالد شاهين، إن اللجنة المنفذة للقرار، قامت بإزالة كافة مظاهر الإشغالات على هذه المساحة، ووضع اللافتات عليها تفيد أنها ملك لجهاز مدينة العاشر من رمضان التابع لهيئة المجتمعات العمرانية.

وأكد رئيس جهاز العاشر من رمضان، أنه لا تهاون مع المتعدين على أملاك الدولة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين كافة الأجهزة الأمنية لسرعه تنفيذ الحملات الموسعة بشكل يومي، وكذلك الحراسة والمتابعة الدائمة لما تم إزالته لمنع أي حاله تعدي مره أخرى واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وهيبتها والحفاظ على الممتلكات العامة وازالة التعديات عليها، وفي إطار توجيها وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و المهندس عبد المطلب عماره، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، لاتخاذ كافه الاجراءات الأمنية لاسترداد الأراضي من أي حاله تعدي عليها وإعادة هيبة الدولة و القانون.

 

إزالة تعديات على مساحة 800 فدان بقيمة 2.5 مليار جنيه بالعاشر (1)
إزالة تعديات على مساحة 800 فدان بقيمة 2.5 مليار جنيه بالعاشر 

 

إزالة تعديات على مساحة 800 فدان بقيمة 2.5 مليار جنيه بالعاشر (2)
إزالة تعديات على مساحة 800 فدان بقيمة 2.5 مليار جنيه بالعاشر 

 

إزالة تعديات على مساحة 800 فدان بقيمة 2.5 مليار جنيه بالعاشر (3)
إزالة تعديات على مساحة 800 فدان بقيمة 2.5 مليار جنيه بالعاشر 

 

إزالة تعديات على مساحة 800 فدان بقيمة 2.5 مليار جنيه بالعاشر (4)
إزالة تعديات على مساحة 800 فدان بقيمة 2.5 مليار جنيه بالعاشر 

 

إزالة تعديات على مساحة 800 فدان بقيمة 2.5 مليار جنيه بالعاشر (5)
إزالة تعديات على مساحة 800 فدان بقيمة 2.5 مليار جنيه بالعاشر 

 

إزالة تعديات على مساحة 800 فدان بقيمة 2.5 مليار جنيه بالعاشر (6)
إزالة تعديات على مساحة 800 فدان بقيمة 2.5 مليار جنيه بالعاشر 

 

إزالة تعديات على مساحة 800 فدان بقيمة 2.5 مليار جنيه بالعاشر (7)
إزالة تعديات على مساحة 800 فدان بقيمة 2.5 مليار جنيه بالعاشر 

 

إزالة تعديات على مساحة 800 فدان بقيمة 2.5 مليار جنيه بالعاشر (8)
إزالة تعديات على مساحة 800 فدان بقيمة 2.5 مليار جنيه بالعاشر

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العاشر من رمضان

جهاز العاشر من رمضان

التعديات علي الارضي الزراعية

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