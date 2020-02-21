صور.. أهالى "أبو كبير" الشرقية يطالبون بسرعة تشغيل محطة مياه الشرب

الشرقية - فريق المحافظات

طالب أهالى مركز ومدينة أبو كبير محافظة الشرقية، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بسرعة تشغيل محطة أبو كبير لمياه الشرب رحمة بهم، خاصة وأنهم محرومين من كوب مياه نظيف لفترات طويلة، وتصلهم مياه شرب عن طريق سيارات خاصة بالمحافظة ومجلس المدينة بدلا من المياه، التى يشترونها من الفناطيس غير معلومة المصدر .

وقال المهندس حسيب أبو راضي من مدينة أبو كبير، أن مشكلة مياه الشرب مشكلة مستمرة، ولم يتم حلها منذ فترات طويلة، فبعد أن كانت مياه الشرب تأتى من مركزي كفر صقر وأبو حماد انقطعت عن المدينة وتوابعها من الوحدات المحلية القريبة من تلك المحطات، ليواجه الأهالى ندرة مياه الشرب، ويضطرون لشراء المياه، لعدم صلاحية المياه الموجودة بالحنفيات للاستخدام الآدمي.

وأضاف أن الأهالى استبشروا خيرا، بعد البدء فى إنشاء محطة مياه عملاقة خاصة بمركز أبو كبير معدة بتخطيط يجعل قدرتها الاستيعابية تمتد إلى 2050 كم، وكان من المفترض أن يتم إدخالها الخدمة فى يناير من العام الماضي، لكن المعوقات الإدارية بين الوزارات المختصة والمعنية أخرت الافتتاح، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن موعده ما أصاب الأهالي بصدمة كبيرة.

وأشار على متولي من أهالى قرية طوخ مركز أبو كبير إلى أن أهالي قرية طوخ وتوابعها، محرومين من كوب مياه نظيفة منذ أكثر من 3 سنوات، حيث كانت تصلهم مياه الشرب من محطة العباسة بمركز أبو حماد، والآن تعاني عدد من القري من الحرمان من مياه نقية صالحة للشرب، ولا توجد مياه فى الحنفيات وتضطر الأهلى لشراء مياه الشرب بالجراكن، ما زاد من الأزمة وطالب المسئولين بسرعة تشغيل محطة أبو كبير لمياه الشرب.

وطالب محمد صلاح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ورئيس مركز ومدينة أبو كبير بتوصيل المياه للأهالي عن طريق سيارات خاصة بالمحافظة ومجلس المدينة لحين تشغيل محطة مياه أبو كبير رحمة بالأهلى مضيفا أن الإدارة أن يتم ضخ مياه جوفية فى مواسير مياه الشرب، بدلا من المياه العذبة حيث نستعملها فى الاستحمام وغسيل الأواني والملابس، وتشتري جراكن مياه عذبة نستخدمها الشرب والطعام وخلافه لافتا أن شراء جراكن مياه الشرب يكلف الأهالي مصاريف باهظة رغم ضيق الحال وفي ظل الغلاء الذي يواجهونه .



أحد الأهالى بأبو كبير



أحد الأهالى بمدينة أبو كبير



أحد شباب المركز