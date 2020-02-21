صور.. أكاديمية الشرطة تستقبل طلابا أفارقة بالأكاديمية العربية للعلوم

كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

استقبلت أكاديمية الشرطة، عدداً من الطلاب والدارسين الأفارقة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز التعاون ومدّ جسور التواصل مع كافة المؤسسات والهيئات ذات البُعد التعليمى الدولى والإقليمى، ولاسيما فيما يتصل بتدريب وتعليم الأشقاء الأفارقة فى شتى المجالات .

واستقبلهم اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدداً من قيادات الأكاديمية الذى رحب بهم ونقل لهم تحيات وزير الداخلية، واهتمام سيادته البالغ بتلك الزيارة التى تُعد تجسيداً لعمليات التعاون والتنسيق المشترك مع كافة الوزارات والمؤسسات العلمية والبحثية.





وأكد رئيس الأكاديمية على حرص وزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة على تقديم كافة أوجه الدعم فى تأهيل وإعداد الكوادر الأمنية الأفريقية فى كافة التخصصات الأمنية المختلفة .

من جانبه أعرب الأستاذ الدكتور نائب رئيس الأكاديمية للشئون الأفريقية والآسيوية عن فخره واعتزازه الشديد بأكاديمية الشرطة، لما تتمتع به من سمعة إقليمية ودولية فى مجال التدريب والتعليم الأمنى لما تتبعه من أسلوب متطور ومنهج علمى مدروس فى إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصرى، متوجهاً بالشكر لوزارة الداخلية على تعاونها البنّاء والمُثمر من خلال فتح مؤسساتها الوطنية لاستقبال مثل هذه الزيارات الهادفة .





و تضمن برنامج الزيارة عرض فيلم تسجيلى حول أنشطة أكاديمية الشرطة، ثم القيام بجولة داخل الأكاديمية شملت ( مركز بحوث الشرطة ، ميدان التحدى والقوة البدنية ، ميادين الرماية والقرية التكتيكية بميادينها التدريبية المختلفة ، ميادين التخصص الأمنى الوظيفى بنظام المحاكاة مع مشاهدة عروض متميزة للطلبة بتلك الميادين )، بالإضافة إلى مشاهدة عروض الخيالة وكلاب الأمن والحراسة .

وأعرب الدارسين الأفارقة عن شكرهم لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة، على هذه الزيارة التى سمحت لهم التعرف على دور الأكاديمية فى إعداد وتأهيل رجال الأمن ولا سيما دورها فى تدريب الكوادر الأمنية الأفريقية .







