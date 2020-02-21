صفقة "فورى" تضع الاتصالات على صدارة القطاعات الأكثر تداولاً في البورصة

كتب هانى الحوتى

تصدر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وبلغ 466.4 مليون ورقة بقيمة 3.8 مليار جنيه، وذلك بعد تنفيذ صفقة محمية على أسهم شركة فورى لتكنولوجيا البنوك، لعدد 452 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.62 مليار جنيه لإعادة هيكلة المساهمين، وجاء قطاع البنوك ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 17 مليون ورقة، بقيمة 900.6 مليون جنيه.

فيما احتل قطاع العقارات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 216.6 مليون ورقة بقيمة 513.4 مليون جنيه، تلاه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول 38.2 مليون ورقة بقيمة 346.3 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول بلغ 195 مليون ورقة بقيمة 301 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 52.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 206.3 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 19.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 185.7 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 21.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 125.9 مليون جنيه، ثم قطاع التجارة والموزعون بحجم تداول 9.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 80 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 56.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 67.8 مليون جنيه.

وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 923.1 ألف ورقة منفذة بقيمة 3.2 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 10.9 ألف ورقة بقيمة 627.2 ألف جنيه.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 5.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 695.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.7% عن الأسبوع الماضى، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 392.9 مليار جنيه إلى 387 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 2091.1 مليار جنيه إلى 208.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 602 مليار جنيه إلى 595.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.2%، وزاد رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.4 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.7%.