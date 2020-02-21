صحيفة إيطالية: العاصمة الإدارية الجديدة فى مصر أول مدينة ذكية عربية

كتبت رباب فتحى

أبرزت صحيفة " wired" الإيطالية اقتراب مصر من الانتهاء من بناء العاصمة الإدارية الجديدة التى تم بناءها فى الصحراء، وقالت على موقعها الإلكترونى إن "هذه المدينة ستكون أول مدينة ذكية عربية للتهرب من الانفجار السكانى فى العاصمة القاهرة والمدن الرئيسية الآخرى.

وقالت الصحيفة إن المصريين ليسوا جدد على المشاريع الضخمة المصممة لإغراء جميع الأجيال، ويبدو أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بتغيير جذرى فى مصر، وأصبحت البلد على وشك تغيير حقيقى بعد ما يقرب من ألف عام، وذلك من خلال مركز إدارى جديد يستعد لاستبدال القاهرة واستضافة حوالى 6 مليون ونصف، يمتد على مساحة 700 كيلومتر مربع أى بمثابة حجم سنغافورة، وعلى بعد 35 كم من شرق العاصمة المصرية الحالية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تلك المدينة تتميز بالتوسع الحضرى فوق المتوسك وبوجود عدد كبير من الشباب المتعلمين تقنيا، كما أنها ستكون نموذجا رائدا للمدن الذكية فى العالم العربى.

وأضافت الصحيفة أن المدينة المصرية الجديدة سيكون بها قصر رئاسى جديد وستضم أكبر مطار، وأكبر دار أوبرا فى الشرق الأوسط، كما سيكون بها أطول ناطحة سحاب فى أفريقيا، كما أنه يتم إضافة حى مخصص للترفيه بقيمة 20 مليار يورو، بالإضافة إلى حديقة حضرية مثل سنترال بارك فى نيويورك.

ويسير المشروع بشكل سريع للغاية ، وقد تم بالفعل تركيب 6000 كاميرا لاسلكية فى شوارع المدينة، ومن المتوقع أن ينقل القطار الكهربائى فائق السرعة 45 الف شخص كل ساعة من القاهرة إلى العاصمة الجديدة.

وأصبحت العاصمة القاهرة مليئة بالسكان ، حيث يولد طفل كل 10 ثوان فى مصر، ولذلك فإن مشروع السيسى بإنشاء هذه المدينة فى الصحراء كان صحيحا للغاية من جميع وجهات النظر الصحية والاجتماعية وحتى الاقتصادية.