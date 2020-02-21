سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 07:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة أسوان" تنظم قافلة مجانية للكشف على 1786 مواطناً بقرية المحاميد

الجمعة، 21 فبراير 2020 07:33 م
"صحة أسوان" تنظم قافلة مجانية للكشف على 1786 مواطناً بقرية المحاميد جانب من القافلة الطبية
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم، الجمعة، قافلة طبية للكشف المجاني على المواطنين بقرية المحاميد التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان, واستمرت القافلة لمدة يومين، في إطار مبادرة "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية، وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان والدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل العلاجية المتنقلة بالوزارة.

وأكد الدكتور طارق صبح، منسق القوافل الطبية بأسوان، فى بيان صحفى، أن أعمال القوافل أسفرت عن إجراء الكشف الطبي على 1786 مواطناً بالقرية, بالإضافة لإجراء عدد من الفحص والتحاليل الطبية, وعقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من 379 سيدة بالمكان، موضحاً بأن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة, بالإضافة إلي صرف العلاج المناسب لكل حالة.

وكانت مستشفى حميات أسوان، استقبلت اليوم، الجمعة، 21 حالة تسمم غذائى تظهرهم عليهم أعراض قيئ وإسهال وترجيع بعد تناولهم وجبة فاسدة تم توزيعها عليهم عقب صلاة الجمعة بمنطقة الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان.

وكان اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من العميد محمد ممدوح مأمور مركز شرطة اسوان، يفيد بنقل 21 شخصا يقيمون بمنطقة زرزارة بمدينة أسوان إلى مستشفى الحميات، عقب تعرضهم لاستباه تسمم جماعى، لتناولهم وجبة غذائية مطهية اليوم، وانتقل على الفور قيادات الأمن والصحة إلى المستشفى، لمتابعة الحالة الصحية للحالات.

وصرح مصدر صحى مسئول، بأن هؤلاء الأشخاص تناولوا وجبة غذائية مطهية، تم توزيعها لهم من خلال أهل الخير، حيث ظهرت عليهم أعراض قيئ وإسهال والألم فى المعدة وارتفاع درجات الحرارة، مما استدعى احتجاز 21 حالة من بينهم فى قسم  العزل بالمستشفى، فيما تم علاج 23 حالة بقسم الاستقبال وتحسنت حالتهم الصحية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة.

 

 

 
 
 

 


الصحة

قوافل طبية

قرية المحاميد

اسوان

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إيطاليا تعلن تعطيل المدارس والأنشطة الرياضية بمناطق انتشار كورونا

إيطاليا تعلن تعطيل المدارس والأنشطة الرياضية بمناطق انتشار كورونا

فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة