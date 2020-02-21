"صحة أسوان" تنظم قافلة مجانية للكشف على 1786 مواطناً بقرية المحاميد

وأكد الدكتور طارق صبح، منسق القوافل الطبية بأسوان، فى بيان صحفى، أن أعمال القوافل أسفرت عن إجراء الكشف الطبي على 1786 مواطناً بالقرية, بالإضافة لإجراء عدد من الفحص والتحاليل الطبية, وعقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من 379 سيدة بالمكان، موضحاً بأن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة, بالإضافة إلي صرف العلاج المناسب لكل حالة.

وكانت مستشفى حميات أسوان، استقبلت اليوم، الجمعة، 21 حالة تسمم غذائى تظهرهم عليهم أعراض قيئ وإسهال وترجيع بعد تناولهم وجبة فاسدة تم توزيعها عليهم عقب صلاة الجمعة بمنطقة الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان.

وكان اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارا من العميد محمد ممدوح مأمور مركز شرطة اسوان، يفيد بنقل 21 شخصا يقيمون بمنطقة زرزارة بمدينة أسوان إلى مستشفى الحميات، عقب تعرضهم لاستباه تسمم جماعى، لتناولهم وجبة غذائية مطهية اليوم، وانتقل على الفور قيادات الأمن والصحة إلى المستشفى، لمتابعة الحالة الصحية للحالات.

وصرح مصدر صحى مسئول، بأن هؤلاء الأشخاص تناولوا وجبة غذائية مطهية، تم توزيعها لهم من خلال أهل الخير، حيث ظهرت عليهم أعراض قيئ وإسهال والألم فى المعدة وارتفاع درجات الحرارة، مما استدعى احتجاز 21 حالة من بينهم فى قسم العزل بالمستشفى، فيما تم علاج 23 حالة بقسم الاستقبال وتحسنت حالتهم الصحية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فى الواقعة.