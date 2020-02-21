شمال إيطاليا يسجل 16 إصابة بفيروس كورونا فى يوم واحد

ميلانو (رويترز)

تفاقم تفشى فيروس كورونا فى شمال إيطاليا، اليوم الجمعة، إذ أعلن المسئولون 14 حالة إصابة مؤكدة فى منطقة لومبارديا الثرية بينما تم تسجيل حالتين فى منطقة فينيتو المجاورة.

وبعد ساعات من الكشف عن إصابة 6 أشخاص بالفيروس، وهى أول حالات انتقال للفيروس محليا فى إيطاليا، قال مسؤولون إن ثمانية آخرين ثبتت إصابتهم بينهم خمسة من العاملين فى قطاع الصحة.

من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء الإيطالية إن حالتين شٌخصت إصابتهما بالفيروس فى فينيتو لكن لم يتضح ما إذا كانت هناك صلة بين الحالات.