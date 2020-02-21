شركة أمريكية تعلن تطوير لقاح جديد ضد فيروس كورونا المستجد

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أعلنت شركة (جريفيكس) الأمريكية توصلها للقاح جديد، وقد يكون الأول من نوعه، مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت شركة (جريفيكس) - التى تتخذ من ولاية تكساس مقرا لها، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة - "إن مختبراتها أتمت للتو تطوير لقاح مضاد للفيروس الذى فتك بحياة الآلاف حول العالم، خلال فترة زمنية قصيرة"، مضيفة أن اكتشافها بات جاهزا لاختباره على الحيوانات، قبل أن يتم اختباره على البشر.

يأتى إعلان الشركة عن اللقاح الجديد، فى وقت يشهد العالم تنافس عشرات الجهات الطبية بشأن تطوير لقاح سريع وفعال يمكنه الوقوف فى وجه الفيروس القاتل.

وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة إن بر الصين الرئيسى سجل 889 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس ارتفاعا من 394 حالة فى اليوم السابق.

وبهذا يصل العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى بر الصين الرئيسى إلى 75 ألفا و465 حالة حتى الآن.

ووصل عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى بر الصين الرئيسى إلى 2236 حالة حتى نهاية أمس الخميس بزيادة 118 حالة عن اليوم السابق.

وسجل إقليم هوبى بوسط البلاد، بؤرة تفشى الفيروس، 115 حالة وفاة جديدة فى حين توفى 99 شخصا فى مدينة ووهان عاصمة الإقليم.