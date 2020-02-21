سقوط عاطل انتحل صفة مفتش بوزارة الصحة للنصب على المواطنين في الزيتون

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على عاطل انتحل صفة مفتش أغذية بوزارة الصحة بمنطقة الزيتون يقوم بالنصب على المواطنين وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بأن قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون وبصحبته القوة المرافقة، تمكنت من ضبط "م. ع.ا" 57 سنة عاطل مقيم فى بولاق الدكرور بالجيزة، والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 7595 لسنة 2010م الدقي / جيزة " نصب " اثناء تواجده بشارع سليم الأول دائرة القسم، وبحوزته "2 بطاقة رقم قومي باسمه " بمحل إقامة مختلفة "، كارنيه منسوب صدوره من وزارة الصحة باسم" ع. س" كارنية " مزور "، مبلغ مالي 600 جنيه، هاتف محمول، اثناء قيامه بانتحال صفة مفتش أغذية بوزارة الصحة والنصب على" أ. ح.ع" 22 سنة صاحب محل الكائن بمحل الضبط ومقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق.

وبسؤال المجني عليه قرر بسابقة قيام المتهم بالاستيلاء منه علي مبلغ مالي 5 آلاف جنيه، وعقب إيهامه بأنه مفتش أغذية بوزارة الصحة وقدرته علي إنهاء إجراءات محضر سبق تحريره ضده بقيمة 50 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، وما جاء بأقوال المجني عليه أيدها ، و اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في النصب على المواطنين بإسلوب " انتحال صفة مفتش أغذية بوزارة الصحة " وبتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص نشاطه في النصب علي المواطنين.

كما أقر بارتكابه واقعة نصب أخري بذات الأسلوب علي النحو التالي "الاستيلاء علي مبلغ مالي 500 جنيه من "م. ص. ع" 51 سنة صاحب كشك سجائر كائن الدقي / جيزة ومقيم 15 شارع داير الناحية بذات الدائرة، مقابل إنهاء إجراءات تجديد ترخيص الكشك ملكه، وباستدعاء المجني عليه الأخير تعرف علي المتهم واتهمه بالنصب عليه، وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بواقعة السرقة، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.