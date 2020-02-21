سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 05:20 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 21-2-2020

الجمعة، 21 فبراير 2020 04:15 م
سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 21-2-2020 الريال السعودى
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 21-2-2020 نحو 3.750 ريال سعودى بما يعادل 0.266 من الدولار الأمريكى.
 
الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.

وجاءت أسعار الريال السعودى مقابل الدولار خلال هذا الأسبوع كالتالى..

2020-02-15 1 دولار أمريكى = 3.7501 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2667 دولار أمريكى
 
2020-02-16 1 دولار أمريكى = 3.7508 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
 
2020-02-17 1 دولار أمريكى = 3.7506 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
 
2020-02-18 1 دولار أمريكى = 3.7510 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
 
2020-02-19 1 دولار أمريكى = 3.7507 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
 
2020-02-20 1 دولار أمريكى = 3.7506 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
 
2020-02-21 1 دولار أمريكى = 3.7509 ريال سعودي
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
 

الريال السعودى

أسعار العملات فى السعودية

سعر الريال السعودى

العملات فى السعودية

اقتصاد السعودية

السعودية

الدولار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة