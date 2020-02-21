سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 21-2-2020

كتب هانى الحوتى

سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 21-2-2020 نحو 3.750 ريال سعودى بما يعادل 0.266 من الدولار الأمريكى.

الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.



وجاءت أسعار الريال السعودى مقابل الدولار خلال هذا الأسبوع كالتالى.. 2020-02-15 1 دولار أمريكى = 3.7501 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2667 دولار أمريكى

2020-02-16 1 دولار أمريكى = 3.7508 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى

2020-02-17 1 دولار أمريكى = 3.7506 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى

2020-02-18 1 دولار أمريكى = 3.7510 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى

2020-02-19 1 دولار أمريكى = 3.7507 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى

2020-02-20 1 دولار أمريكى = 3.7506 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى

2020-02-21 1 دولار أمريكى = 3.7509 ريال سعودي

1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى