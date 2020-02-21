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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 21-2-2020

الجمعة، 21 فبراير 2020 01:51 م
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 21-2-2020 الريال السعودى
كتب هانى الحوتى

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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 21-2-2020، حيث ثبت سعر الريال عند 4.12 جنيه للشراء و4.16 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك لأهلى المصرى. 

فيما جاء سعر الريال فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

 

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.13 جنيه للشراء.
 
4.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.12 جنيه للشراء.
 
4.16 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.12 جنيه للشراء.
 
4.16 جنيه للبيع.
 
 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.11  جنيه للشراء.
 
4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.11 جنيه للشراء.
 
4.16 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.11 جنيه للشراء.
 
4.16 جنيه للبيع.
 
الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم فى التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها فى عام 1741، هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.
 
وكان المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، قد ارتفع بختام تعاملات جلسة أمس الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.5% رابحاً 39.79 نقطة ليغلق عند مستوى 8007.39 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.73% رابحاً 56.40 نقطة ليغلق عند مستوى 7731.51 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 147.7 مليون سهم بقيمة 3.8 مليار ريال، وارتفعت أسهم 122 شركة، فيما تراجعت 58 شركة.
 
وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.44%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.41%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.17%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.40%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.07%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.99%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.86%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.83%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.70%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.53%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.37%، فيما تراجع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.09%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.68%.
 

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