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سانا: تركيا تشن حملة تضليل عن الجيش السورى لرفع معنويات الإرهابيين

الجمعة، 21 فبراير 2020 08:00 م
سانا: تركيا تشن حملة تضليل عن الجيش السورى لرفع معنويات الإرهابيين عناصر من الجيش السورى
دمشق /أ ش أ/

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أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الجمعة، بأن كل ما تروجه وسائل إعلام النظام التركى عن تدمير دبابات ووقوع خسائر بشرية فى صفوف الجيش العربى السورى هو مجرد ادعاءات هدفها التغطية على فشل هجوم مرتزقة تركيا من التنظيمات الإرهابية على محور النيرب فى ريف إدلب.

وقالت الوكالة "إنه وبحسب المعطيات الميدانية فإن ما تروجه وسائل إعلام النظام التركى نقلاً عن مسئولين أتراك حول خسائر الجيش العربى السورى هو عبارة عن توهمات بعيدة عن الواقع جاءت على خلفية اندحار المجاميع الإرهابية المهاجمة وإيقاع عشرات القتلى فى صفوفها ومحاولة لرفع معنويات التنظيمات الإرهابية المنهارة".

وأضافت "تكرر أكثر من مرة مع كل اندحار للتنظيمات الإرهابية وفشل هجماتها المنسقة من قبل نقاط المراقبة التركية المحتلة أمام الجيش العربى السورى خروج تصريحات تركية تتحدث عن خسائر كبيرة فى صفوف الجيش كمحاولة للتغطية على الفشل".

كانت وحدات الجيش العربى السورى العاملة فى ريف إدلب قد دحرت أمس هجوماً عنيفاً شنته التنظيمات الإرهابية من عدة محاور على بلدة النيرب وأوقعت عشرات القتلى فى صفوفها ودمرت آلياتها ومدرعاتها ومنعتها من احتلال البلدة.

 


سانا

تركيا

حملة تضليل

الجيش السورى

الإرهابيين

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