"زراعة الفيوم" توجه بإزالة التعديات على الأراضي حتى في أيام العطلات الرسمية

الفيوم رباب الجالي

شدد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام حماية الأراضي والادارات التابعة له بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بمنع التعدى على الأراضي الزراعية خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية وإزالة المخلفات في مهدها.

تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور أحمد الأنصار محافظ الفيوم بضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لظاهرة البناء .

وقامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة بإزاله حالتين تعدي علي قيراط بناحيه كفور النيل ردم اساس وتكسير حوائط ردم بالبلوك الأبيض بحضور عمرو يسري رئيس الوحدة المحلية بكفور النيل والأستاذ يأسر جمعه رئيس حي شرق والمهندس خالد فتحي رئيس حمايه الأراضي بمركز وبندر الفيوم والمهندس محمد سرور مدير الجمعية كما تم إزالة بناحيه العامرية علي مساحه قيراط بحضور المهندس سيد احمد حمايه الأراضي وناصر ميلاد رئيس المكافحة والمهندس عيد مدير جمعيه العامرية

وقامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بإزالة حالة تعدي بزمام جمعية عفيفى حالة مباني واحده على مساحة 12 سهم بحضور المهندس عرابى محمد رئيس الحماية بالإدارة ومدير الجمعية عماد مسعود والأستاذ طاهر جمعه مجلس المدينة

وقامت الإدارة الزراعية بمركز ابشواى بإزاله على مساحه 100 متر في حضور رئيس قسم الحماية والمتابعة بالإدارة ونائب رئيس مجلس مدينة ابشواى