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روبوت شرطة يحذر المواطنين فى شنجهاى من عقوبات عدم ارتداء الكمامات.. فيديو

الجمعة، 21 فبراير 2020 12:21 م
روبوت شرطة يحذر المواطنين فى شنجهاى من عقوبات عدم ارتداء الكمامات.. فيديو روبوت الشرطة
كتب محمد شعلان

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كطريقة إضافية تساعد العنصر البشرى لتنفيذ إجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا، أطلقت الشرطة في شنجهاي روبوت آلي تابع لأجهزة الشرطة في شنغهاي يجوب الشوارع في المدينة بجانب عناصر الشرطة البشرية، ويحذر المواطنين المخالفين للإجراءات الوقائية من عدوى فيروس كورونا القاتل، حيث يطالب المواطنين بارتداء الكمامات والاقنعة الواقية ويحذرهم من العقوبات التي سيخضعون لها حال مخالفتهم قوانين المدينة لمحاصرة فيروس كورونا.

وأعلنت اللجنة الصحية الوطنية فى الصين، اليوم الجمعة، إن العدد اليومى للمرضى الذين تعافوا حديثا من عدوى فيروس كورونا الجديد وغادروا المستشفيات فى الصين تجاوز نظيره للإصابات المؤكدة الجديدة لليوم الثالث على التوالى.

ووفقا لحساب وكالة أنباء "شينخوا" الصينية على فيسبوك، أظهرت أرقام صادرة عن اللجنة أن 2109 أشخاص خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم، حتى نهاية أمس الخميس، وهو أعلى بكثير من عدد المصابين الجدد الذين تم تأكيد إصابتهم فى اليوم نفسه، الذى بلغ 889 شخصا.

وذكرت اللجنة الصحية، أن ما إجماليه 18 ألف و264 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد المستشفيات بعد تعافيهم بنهاية يوم الخميس، حسبما ذكرت اللجنة.

وكان يوم أمس الخميس، اليوم الثانى على التوالى الذى تشهد فيه الصين بقاء العدد اليومى للإصابات الجديدة المؤكدة فى أقل من ألف حالة، وتجاوز عدد المتعافين الجدد فى كل من مقاطعة هوبى وحاضرتها مدينة ووهان عدد المصابين الجدد الذين تم تأكيدهم يوم الخميس، حسب الأرقام.

من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الجمعة، أنها تلقت تقارير عن 889 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و118 حالة وفاة أمس؛ ما يرفع إجمالى حالات الوفاة إلى 2239 والإصابات المؤكدة إلى 75567 فى شتى أنحاء البلاد، وذكرت اللجنة فى تقريرها اليومى أنه من بين الوفيات، 115 حالة فى مقاطعة هوبى وسط الصين "مركز انتشار الفيروس" وحالة واحدة فى كل من مقاطعتى تشجيانج ويونان وبلدية تشونجتشينج.


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