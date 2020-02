روبوت شرطة يحذر المواطنين فى شنجهاى من عقوبات عدم ارتداء الكمامات.. فيديو

كطريقة إضافية تساعد العنصر البشرى لتنفيذ إجراءات الوقاية من عدوى فيروس كورونا، أطلقت الشرطة في شنجهاي روبوت آلي تابع لأجهزة الشرطة في شنغهاي يجوب الشوارع في المدينة بجانب عناصر الشرطة البشرية، ويحذر المواطنين المخالفين للإجراءات الوقائية من عدوى فيروس كورونا القاتل، حيث يطالب المواطنين بارتداء الكمامات والاقنعة الواقية ويحذرهم من العقوبات التي سيخضعون لها حال مخالفتهم قوانين المدينة لمحاصرة فيروس كورونا.

Police robot in #Shanghai keeps people on their toes by warning them about sanitary precautions and alerting police of mask-less citizens #Coronavirus #Covid19 #China pic.twitter.com/DUZKrqZVz6