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رصف طريق قصاصين الأزهار.. وإنشاء محطة رفع صرف لكفر حماد بالشرقية

الجمعة، 21 فبراير 2020 09:37 م
رصف طريق قصاصين الأزهار.. وإنشاء محطة رفع صرف لكفر حماد بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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استجاب الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لشكوى واردة لخدمة صحافة المواطن باليوم السابع عبر مباردة "سبيها علينا" بشأن "أهالي قرية قصاصين الأزهار يناشدون محافظ الشرقية بمتابعة رصف الطريق العام". وقرر المحافظة إصلاح عيوب ورصف الطريق، وإقامة محطة رفع الصرف لكفر حماد، ورفع أكوام قمامة قرية أبو شعير.
 
 
وتم تشكيل لجنة من الهيئة العامة للطرق والكبارى ومديرية الطرق والنقل والإدارة المركزية للشئون الهندسية بالمحافظة لمعاينة الطريق على الطبيعة، وإصلاح كافة العيوب الموجودة بالطريق حفاظا على أرواح المواطنين.
 

وبشأن شكوى قارئ من قطع معاش تكافل وكرامة بدون سبب، من عزبة باسطوليا مركز كفر صقر باعتباره من ذوى الاحتياجات الخاصة، أفادت مديرية التضامن الاجتماعى، أن المواطن يعمل عامل زراعى، وكان يتقاضى معاش ضمانى، وأثناء التتبع تم تحويلة للكشف الطبى ولم يحصل على نسبة عجز، ولذلك تم إيقاف المعاش من قبل الوزارة، وتم التنبية عليه بإحضار المستندات اللازمة لإدراج الأسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة،  وتم تقديم مساعدة مالية من مؤسسة التكافل.

 

وبخصوص شكوى أهالى كفر حماد مركز كفر صقر من سوء حالة الصرف الصحى، أفادت الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى، أنه فى حالة توفير قطعة أرض 25 متر×25 متر بعرض لا يقل عن 6 أمتار تبرع أو أملاك دولة ستقوم الهيئة بإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وذلك بالتنسيق مع شركة المياه لتحديد أقرب محطة معالجة تستوعب تصريفها.

 

وحول شكوى أهالى عزبة أبو شعير التابعة لمركز بلبيس، وتضررهم من انتشار القمامة، وعدم وجود صناديق القمامة بالمنطقة، ردت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، بأنه تم رفع أكوام القمامة، وإزالة التراكمات الموجودة، كما تم مخاطبة إدارة الاصلاح الزراعى لعمل التسوية والردم اللازم لهذه المنطقة حتى لا تتجمع بها القمامة مرة أخرى حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، جاء ذلك ردا على ما نشر صحافة المواطن باليوم الساسع تحت عنوان "سيبها علينا شكوي من إنتشار القمامة بعزبة أبو شعير بالشرقية".

 

وبشأن شكوى "أهالى قرية بير عمارة بالشرقية يشكون من مقهى غير مرخصة تضر بصحتنا"، أفاد مركز بلبيس، أنه بالتنسيق مع قسم الاشغالات بالمركز تم النزول والمعاينة على الطبيعة لمنطقة الشكوى، وتم تحرير محضر لمالك القهوة، وتم إزالة الاشغالات أمام القهوة حفاظا على المنظر الجمالى والحضارى للمدينة.

 

وحول "شكوى أهالى عزبة كسابر من عدم توافر مياه الشرب بصفة مستمرة"، أفادت رئاسة مركز الحسينية، بأن عزبة كسابر من ضمن العزب الواقعة فى نهاية شبكات محطة طارق بن زياد، وأيضا محطة حجير وتصل المياه عن طريق وحدة رافع بكوبرى الحاج أحمد وتم عمل الغرفة وجارى تركيب المواتير لتوصيل المياه لهم لحين الانتهاء من إنشاء محطة مياه البكارشة.

 

وعن شكوى أهالى شارع سعد زغلول من عدم تصريف مياه الأمطار بشوارع أبو كبير، أفاد مركز أبو كبير، أنه تم سحب المياه بواسطة معدات مجلس المدينة وفتح الطريق أمام حركة المارة وعبور السيارات.

 

ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع" مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.

 


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