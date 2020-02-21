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رئيس جنوب السودان كير يعين مشار زعيم المتمردين السابق نائبا له

الجمعة، 21 فبراير 2020 09:30 م
رئيس جنوب السودان كير يعين مشار زعيم المتمردين السابق نائبا له سلفا كير رئيس جنوب السودان
جوبا (رويترز)

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عين رئيس جنوب السودان سلفا كير، اليوم الجمعة، زعيم المتمردين السابق ريك مشار نائبا أول له بعد يوم من اتفاقهما على تشكيل حكومة وحدة وطنية.

واستقل جنوب السودان عن السودان فى عام 2011 لكنه انزلق إلى حرب أهلية بعد ذلك بعامين، وأودى القتال بأرواح نحو 400 ألف شخص وأشعل أكبر أزمة لاجئين منذ الإبادة الجماعية فى رواندا فى عام 1994.

كان الصراع قد نشب بعدما أقال كير نائبه فى ذلك الحين مشار الذى شكل فصيلا متمردا على الحكومة، وقال بيان أذاعه التلفزيون الرسمى إن كير أصدر مرسوما بتعيين مشار نائبا أول لرئيس البلاد بأثر فوري.

كان الزعيمان قد اتفقا أمس الخميس على تشكيل حكومة وحدة قبل مهلة تنتهى فى 22 فبراير ، مما مهد لتعيين مشار نائبا للرئيس اليوم.

وتأجل موعد سابق لتشكيل حكومة وحدة فى 12 نوفمبر، بسبب عدم الوفاء بمعايير رئيسية لاتفاق سلام وقع فى 2018، ومن المقرر أن يؤدى مشار اليمين القانونية غدا السبت إلى جانب ثلاثة نواب آخرين للرئيس تم تعيينهم اليوم أيضا.

وحل كير مجلس الوزراء أيضا وعين وزيرا جديدا لشؤون الرئاسة ومستشارا للأمن القومي. ومن المتوقع تعيين باقى أعضاء مجلس الوزراء غدا.

 

 


رئيس جنوب السودان

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زعيم المتمردين

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