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رئيس الإمارات بصحبة محمد بن زايد فى جولة لغابة محمية "غناظة".. صور

الجمعة، 21 فبراير 2020 11:40 ص
رئيس الإمارات بصحبة محمد بن زايد فى جولة لغابة محمية "غناظة".. صور جانب من الزيارة
كتب كامل كامل

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قام الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بجولة فى غابة محمية "غناظة" يرافقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم فى منطقة العين، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .

واطلع رئيس دولة الإمارات على أعمال التطوير التى تشهدها المحمية، مشيدا بالجهود المبذولة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من الهدر والاستهلاك المفرط وبما بما حققته الدولة فى مجال حماية الحياة الفطرية بشكل عام بعدما أنشأت العديد من المحميات الطبيعية للحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية والمعالم الجغرافية المتميزة.

وأكد على أهمية تعزيز الوعى البيئى لدى الأجيال القادمة والحفاظ على الموائل الطبيعية وحماية النظم الايكولوجية واعتبارها جزءا من الثقافة الحياتية اليومية .

جدير بالذكر أن  الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، قد هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، بمناسبة إصدار رخصة تشغيل أولى "محطات براكة للطاقة النووية السلمية"، قائلاً: "الإمارات تثبت مرة أخرى قدرتها على التحدي واستباق المستقبل".

وقال حمدان بن محمد في تغريدات عبر حسابه الرسمي بتويتر: "نبارك لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إصدار رخصة تشغيل أولى "محطات براكة للطاقة النووية السلمية" ... بحمد الله دولة الإمارات تثبت مرة أخرى قدرتها على التحدي واستباق المستقبل، بتحقيقها قفزات نوعية في رؤيتها وإستراتيجيتها لأمن الطاقة في المستقبل".

الشيخ خليفة
الشيخ خليفة

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

خلال الجولة
خلال الجولة

 

 


محمد بن زايد

خليفة بن زايد

الامارات

محمية طبيعية

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