دراسة: المضادات الحيوية أثناء الحمل قد تسبب تشوهات الجنين باستثناء البنسلين

كتبت إيناس البنا

تشير نتائج دراسة جديدة، إلى أن تناول المضادات الحيوية الشائعة أثناء فترة الحمل يزيد من خطر العيوب الخلقية عند الأطفال، حيث وجدت الدراسة أن أنواعا من المضادات الحيوية شائعة الاستخدام والتي تستخدم لعلاج التهابات الصدر والمسالك البولية، ثبت أنها تزيد بشكل كبير من فرص اضطرابات القلب والأعضاء التناسلية والدماغ.

في حين أن معظم المضادات الحيوية مثل البنسلين، آمنة أثناء الحمل، تثير الدراسة المنشورة في جريدة " ديلى ميل" مخاوف جديدة حول مجموعة الماكروليدات، والتي تشمل المضادات الحيوية الشائعة مثل الإريثروميسين والكلاريثروميسين والأزيثروميسين.

تم إعطاء هذه العلاجات لنحو 30% من النساء الحوامل في بريطانيا على مدار الـ 26 عامًا الماضية ، وفقًا للدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كوليدج لندن.

تتناول 31 % من الأمهات المضادات الحيوية أثناء الحمل، مع استخدام 21 % من البنسلين، وكانت المضادات الحيوية من فئة الماكروليدات كانت من بين أكثر الأدوية الموصوفة بشكل متكرر للعديد من النساء المصابات بالحساسية من البنسلين.

وجد فريق البحث، الذي نشر عمله في المجلة الطبية البريطانية، أن الأطفال الذين تناولت أمهاتهم المضادات الحيوية ذات فئة الماكروليدات في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل كانوا أكثر عرضة بنسبة 55 % للولادة بعيب خلقى، من أولئك الذين تناولت أمهاتهم البنسلين.

تأتي بعض أنواع المضادات من عائلة الماكروليدات مع تحذيرات من عدم تناولها أثناء الحمل، فيما يأتي البعض منها تحت تحذير رسمي بأنه "غير معروف أنه ضار" في فترة الحمل.

استخدم الباحثون قاعدة بيانات تضم ما يزيد قليلاً عن مليون طفل مولود في المملكة المتحدة من 1990 إلى 2016، وتم تتبعهم حتى سن السادسة، وكان من بين هؤلاء ، كان 105000 من الأمهات اللائي تناولن الماكروليدات أو البنسلين أثناء الحمل، وكان الخطر الأكبر كان في الثلث الأول من الحمل، ولكن بشكل عام فأن تناول الماكروليدات في أي مرحلة من مراحل الحمل زاد من خطر العيوب الخلقية بنسبة 23 % بالمقارنة مع البنسلين.

وتشير النتائج إلى أنه من الأفضل تجنب "الماكروليدات" أثناء الحمل إذا كان من الممكن استخدام المضادات الحيوية البديلة، ولكن شدد الباحثون في نفس الوقت على ضرورة عدم توقف النساء عن تناول المضادات الحيوية عند الحاجة، لأن العدوى غير المعالجة تشكل خطراً أكبر على الجنين".

وبناءً على نتائج هذه الدراسة، يجب توخي الحذر بشأن استخدام هذا النوع من المضادات الحيوية أثناء الحمل حتى يتم إجراء مزيد من البحوث لتوضيح ما إذا كان هناك بالفعل خطر متزايد أم لا.

وتعد المضادات الحيوية البديلة مثل البنسلين، هي الآمنة خلال فترة الحمل، ولكن في بعض الحالات، قد تكون هناك نساء مصابات بحساسية للبنسلين وحيث تكون البكتيريا المصابة مقاومة للمضادات الحيوية الأخرى.