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دبلوماسي أرمينى: الرئيس السيسى حقق طفرات اقتصادية واستثمارية فى سنوات قليلة

الجمعة، 21 فبراير 2020 11:37 ص
دبلوماسي أرمينى: الرئيس السيسى حقق طفرات اقتصادية واستثمارية فى سنوات قليلة وزيرة الهجرة تستقبل نائب وزير الخارجية الأرمينى
كتب محمود راغب

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استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير جريجور هوفهانسيان نائب وزير الخارجية الأرمينى، والسفير كارين كريكوريان، سفير جمهورية أرمينيا لدى جمهورية مصر العربية، والسفير أرمن ميلكونيان مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية الأرمينية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك فى ضوء العلاقات التاريخية الممتدة بين الشعبين المصرى والأرميني.

من ناحيتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن العلاقات المصرية الأرمينية ممتدة عبر التاريخ، وأن المصريين الأرمن جزء من الشعب المصري، وساهموا بالكثير فى إثراء الحياة الثقافية فى مصر والعديد من الدول حول العالم، وأن الوزارة حريصة منذ انطلاقها فى 2015 على جمع أبناء الجاليات المختلفة الذين عاشوا ونشأوا فى مصر وتوثيق الصلات بين الأجيال المختلفة، معتبرة إياهم جزءا من القوى الناعمة.

وتابعت وزيرة الهجرة أن الوزارة نظمت الكثير من الفعاليات التى شارك فيها المصريون الأرمن، إلى جانب العديد من الجاليات التى عاشت فى مصر، ومنها الجاليتان القبرصية اليونانية، موضحة أن منظمة الهجرة الدولية أشادت بالفعاليات، معتبرة إياها جانبا من إيجابيات الهجرة.

وأضافت الوزيرة أنها ستزور الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الجارى، مرحبة بمقترح للقاء المصريين الأرمن المتواجدين هناك خلال فعاليات الزيارة، موضحة حرص الدولة المصرية على مد جسور التواصل مع أبنائها.

وفى السياق ذاته، أثنى السفير جريجور هوفهانسيان، نائب وزير الخارجية الأرمني، على جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تحقيق طفرات اقتصادية واستثمارية فى سنوات قليلة، مشيدا بإطلاق مبادرة "إحنا المصريين الأرمن"، والتى جمعت الأرمن الذين عاشوا بمصر، مطالبا بتكرار عقد الفعاليات التى تجمع المصريين الأرمن، أسوة بالجاليات اليونانية والقبرصية فى مصر.

وأعرب هوفهانسيان عن تطلعه لعقد فعالية ثقافية تضم رموز المصريين الأرمن، الذين أثروا الحياة الثقافية المصرية فى التمثيل والغناء وغيره، والقواسم المشتركة بين الشعبين، حيث يوجد أعداد كبيرة من الأرمن فى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد.

كما وجه هوفهانسيان الدعوة إلى السفيرة نبيلة مكرم لحضور فعالية ثقافية فى أرمينيا سبتمبر المقبل، حيث يشارك فيها عدد من المصريين الأرمن.

 

ومن ناحيته، أشاد السفير كارين كريكوريان، سفير أرمينيا بالقاهرة، بتجربة مصر فى احتضان المهاجرين، وأضح أن المصريين الأرمن يرتبطون بمصر ويحبونها بشدة، مشيدا بالتسامح الذى يجده من جانب الشعب المصرى بحسن ضيافته واستقباله للجميع بابتسامة وترحاب.

فيما لفت السفير أرمن ميلكونيان، مدير قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة الخارجية الأرمينية، إلى أن الشعب المصرى يضرب أروع فى دعم القيادة السياسية، وأن السنوات الأخيرة شهدت طفرات فى مصر فى عدة أصعدة، وفى نهاية اللقاء قدم الوفد قطعة من السجاد الأرمينى المميز كهدية تذكارية إلى وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم.


الهجره

وزيره الهجره

نبيله مكرم

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اخبار مصر

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