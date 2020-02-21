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خليفة حفتر يبدى موافقته على وقف إطلاق النار بشرط سحب القوات التركية

الجمعة، 21 فبراير 2020 09:47 ص
خليفة حفتر يبدى موافقته على وقف إطلاق النار بشرط سحب القوات التركية خليفة حفتر
كتب عامر مصطفى

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أبدى المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى، استعداده لقبول وقف إطلاق النار شرط سحب القوات التركية والمرتزقة، وذلك بحسب تصريحات نقلتها فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وفى سياق منفصل قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة "إن مهمته صعبة جداً فى الملف الليبى لكن ليست مستحيلة".

وأضاف سلامة - فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الجمعة - "لطالما قيل لى إن مهمتى مستحيلة، لكنى لم أعتبرها يوما كذلك.. اليوم الذى أخلص فيه إلى أن رؤيتى جد مستحيلة، لن أكون بينكم"، وذلك بعد إعلان استئناف المحادثات العسكرية غير المباشرة الرامية لإرساء وقف إطلاق النار.

وتابع سلامة "فى الوقت الراهن أعتقد أن مهمتى ممكنة، أنا لا أقول إنها سهلة.. إنها صعبة جدا، لكنها ممكنة"، معربا عن سعادته بمعاودة الوفدين العمل بعزم أكبر من أجل التوصل لاتفاق.

كان  مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا غسان سلامة، قد قال إن الأزمة فى ليبيا "أزمة ثقة بدرجة كبيرة"، مشيرا إلى أن التقدم الذى أحرز فى المباحثات العسكرية الجارية، اليوم فى جنيف يعبّر عن ثقة الأطراف الليبية فى جدية الأمم المتحدة.

وأوضح سلامة - فى مقابلة مع قناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس - أن موقف الأمم المتحدة يشدد على عدم توسيع رقعة القتال والخروقات فى ليبيا لتشمل المرافق العامة، مؤكداً أن البعثة الأممية تتابع الخروقات المتعلقة بتوريد الأسلحة.


خليفة حفتر

الجيش الليبي

ليبيا

اخبار ليبيا

القوات التركية

طرابلس

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