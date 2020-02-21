حملة لإزالة مخلفات بشاطئ ميامى.. وضبط مخالفات أسعار فى 25 كافتيريا ومطعما

الإسكندرية جاكلين منير

شنت الادارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، حملة مكبرة لإزالة المخلفات من الشواطئ، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بشأن إعداد وتجهيز شواطئ المحافظة لموسم صيف 2020

وأشار بيان صادر اليوم من الادارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، أنة تم شن بقيادة اللواء جمال رشاد، يرافقه العميد احمد زهرة مراقب عام شواطئ الاسكندرية، وتم خلال الحملة ازالة ورفع حطام مراكب الصيد بميناء الصيد بمنطقة شاطئ ميامي والتي كانت تسئ للمظهر العام للشاطئ وتشكل مركزا لتجميع المخلفات علي الشاطئ، و شارك في الحملة حي المنتزه أول و مركبات ومعدات الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة وشركة نهضة مصر

من جهة أخرى شدد اللواء جمال رشاد، رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف، على ضرورة التواصل مع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وارقام هواتف الشكاوي لاستقبال كافة الشكاوي المتعلقة بالكافيهات والكافتريات والمحال العامة لمنع ابتزازهم او استغلالهم بالمغالاة في الاسعار او بفرض قيمة خدمة اضافية او " حد أدنى "وسرعة الانتقال لتلك المنشآت لتقصي وتحري تلك الشكاوي وإفادة المواطنين بنتائج البحث وتحرير المحاضر اللازمة للمنشآت التي يثبت مخالفاتها

وشنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف حملة مكبرة على الكافتيريات والمطاعم بالإسكندرية، ومنشآت تلقت الإدارة شكوي منها بالبيع بأزيد من الأسعار المعتمدة من الادارة العامة للسياحة وتم التأكد من الشكوي وتحرير محضر بالمخالفة لنحو 8 منشآت و مطاعم شرق الإسكندرية

فيما تم شن حملة أخرى غرب الاسكندرية، شملت التفتيش علي عدد 12 منشأة في نطاق حي غرب منطقة الورديان، و تم ضبط 7 منشآت تبيع بأسعار غير معتمدة، و 5 منشآت تقوم بإدارة النشاط بدون الحصول على ترخيص

وفى حى وسط تم تنفيذ حملة على عدد 14 منشأة فى نطاق حى وسط بمنطقة محطة الرمل، أسفرت عن ضبط 5 منشآت بها مخالفات البيع بأزيد من السعر أو اسعار غير معلنة وعدم وجود ترخيص وتم تحرير المحاضر الازمة للمنشأة المخالفة.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ان الحملات تستهدف كل المناطق فى كل الأحياء واستعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ارقام الشكاوى01289252668 ، 01270746490