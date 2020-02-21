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حفتر: مرتزقة أردوغان والسراج مستمرة فى خرق الهدنة وصبرنا بدأ ينفذ

الجمعة، 21 فبراير 2020 10:33 ص
حفتر: مرتزقة أردوغان والسراج مستمرة فى خرق الهدنة وصبرنا بدأ ينفذ حفتر
كتب كامل كامل

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أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خلفية حفتر أن الصبر بدأ بالنفاذ لعدم التزام الأطراف الأخرى بوقف الهدنة وخرقها باستمرار من قبل العصابات المسلحة.

وقال حفتر: "كما قلنا سابقا فإن صبرنا بدأ ينفذ حيال الخرق المتكرر للهدنة من قبل عصابات ومرتزقة أردوغان والسراج وعدم الوفاء بالتعهدات ببرلين، والقوات المسلحة تقيم الوضع بطرابلس وتتواصل مع كل الأطراف الدولية وهي جاهزة لكل الاحتمالات ما لم يقم المجتمع الدولي ودول برلين بتحمل مسؤولياتها تجاه الاحتلال التركي لبلادنا" وفقا لما نشر فى "سبوتنيك" الروسية.

وشدد حفتر قائلا: "على الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول برلين تحمل مسؤلياتها في وقف تدفق المرتزقة السوريين والأتراك والأسلحة المختلفة التي تنقل يوميا لطرابلس عبر تركيا أمام العالم أجمع دون رادع وفي خرق وتنصل لأردوغان والسراج من التزاماتهما ببرلين ولا يمكننا أن نظل مكتوفي الأيدي".

وتابع قائلا: "فإذا لم تنجح حوارات جنيف بتحقيق الأمن والسلام لبلادنا وشعبنا ويتم إخراج المرتزقة ويعودوا من حيث تم جلبهم، فبكل تأكيد، القوات المسلحة ستقوم بواجبها الوطني والدستوري في حماية مواطنيها وسيادة الدولة وحدودها من الغزو التركي العثماني وأطماع الواهم أردوغان لبلادنا".

 


الجبيش الليبى

حفتر

اردوغان

مرتزقة اردوغان

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