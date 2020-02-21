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حبس عاطلين بتهمة حيازة 750 جراما من مخدر الفودو فىالشرابية

الجمعة، 21 فبراير 2020 04:05 م
حبس عاطلين بتهمة حيازة 750 جراما من مخدر الفودو فىالشرابية مخدر الفودو_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شمال القاهرة، برئاسة المحامى العام الأول للنيابات، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة قبل ترويجهما على عملائهما في الشرابية، كما أمرت بسرعة إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين، كما أمرت بإرسال تقرير المعمل الكميائى.

 

وكانت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع القاهرة، تمكنت من ضبط عاطلين بحوزتهما، قبل ترويجها على عملائهما في منطقة الشرابية .

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة تفيد ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته كمية من مخدر الفودو "وزنت 750 جرام"- مبلغ مالى- هاتف محمول.

 

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

 

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

 

 


حبس عاطلين

مخدر الفودو

اتجار المخدرات

قسم الشرابية

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