حبس أب عذب طفلته حرقا بمساعدة شقيقته فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة قسم ثاني الزقازيق ، بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس مواطن وشقيقه لقيامها بتعذيب نجلة الأول حرقا، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، وعرض الطفلة علي الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات.

تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " ت أ ف" 42 سنة عاملة بشركة أمن تابعة لمستشفي حكومي بالشرقية، بالعثور علي طفلة في حالة بكاء أمام منزلها بقرية كفر الحصر، وتبين أن الطفلة تدعي" د م ع غ" 13 سنة مصابة بحروق، واصطحبتها لقسم الشرطة وحررت محضر بالواقعة، وبسؤال الطفلة أفادت بقيام والدها" م ع ع" 43 سنة سايس مقيم دائرة قسم ثاني الزقازيق، وشقيقته" م" 41 سنة ربة منزل، بتعذيبها بحروق في الرقبة من الناحية اليسري، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2244 جنح قسم ثاني الزقازيق لسنة 2020

تمكن ضباط مباحث قسم ثاني الزقازيق، برئاسة المقدم أشرف ضيف، رئيس المباحث، من ضبط الأب وشقيقته، وتم إحالتهما للنيابة العامة ، التى أصدرت قرارها المتقدم .