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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر القات

الجمعة، 21 فبراير 2020 05:50 م
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من مخدر القات المطار
كتب محمود عبد الغنى

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة بالتنسيق مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر القات بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

يذكر أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم 94630 القادمة من أديس أبابا لاحظ جمعة إبراهيم مأمور اللجنة الجمركية محاولة راكب أثيوبى الجنسية الخروج مسرعا من صالة التفتيش وسط الركاب مستغلا التكدس والزكام الناتج عن تأخر بعض الرحلات عن موعدها .

وبالعرض على عمرو عبد المنعم مدير الحركة بصالة الوصول كلف هيثم محمد مأمور الجمرك بتفتيش الراكب بدقة فعثر علي كمية من مخدر القات بوزن 4 كيلوجرام مخبأة داخل جيوب البنطلونات والجواكتبين وبين طيات الملابس بحقائبه، قرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية و تحرير محضر رقم 31 لسنة 2020 بالواقعة  .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .


مطار القاهرة

اخبار المطار

جمارك المطار

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