جامعة الأقصر توزع بانرات نصائح للتوعية والوقاية ضد فيروس "كورونا"

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر، أنه سيتم مواصلة الحملات والندوات المختلفة لتوعية الشباب والطلبة بالكلية بالوقاية من الأمراض والفيروسات المعدية وأبرز "فيروس كورونا"، حيث قامت الجامعة مؤخراً بتوزيع عدد من التقارير والمنشورات عن فيروس كورونا المستجد لكليات الجامعة والمدن الجامعية ومبنى الجامعة المركزي، حيث يأتى هذا فى إطار الدور الذى تقوم به وزارة التعليم العالى وجامعة الأقصر في توعية الطلاب وكافة أفراد المجتمع بهذا الفيروس، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن توزيع تقارير عن فيروس كورونا المستجد في مختلف أرجاء الجامعات المصرية.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تتواصل الندوات داخل الكليات المختلفة لتوعية عن فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية من الفيروس، والتى يحاضر فيها الدكتور محمد شحات بدوى وكيل كلية الطب بالجامعة وأستاذ أمراض الصدر.

وأضاف الدكتور محمد شحات بدوى أن الندوات تشمل بروشورات التوعية ضد "فيروس كورونا" وطرق الوقاية منه، وكذلك دعم أي شخص يعانى من ارتفاع في درجة الحرارة فوق 38 درجة مئوية مع كحة وضيق في التنفس والتهاب رئوي، مع عدم وجود أسباب أخرى لهذه الأعراض، ومع وجود أى من الظروف التالية خلال 14 يوما قبل ظهور الأعراض:- (مريض محجوز بالمستشفى له تاريخ سفر إلى دولة الصين أو إقامة بدولة الصين أو أي منطقة أو دولة يثبت بها انتشار مجتمعي مستمر للفيروس - مخالط لحالة مؤكدة لفيروس - أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية والتي تم الإبلاغ بها عن وجود حالات إصابة مؤكدة بعدوى)، والحالة المؤكدة :هي حالة مشتبهة تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا المستجدة.

كما شرح وكيل كلية الطب بالجامعة وأستاذ أمراض الصدر، بالتفصيل طرق الوقاية من فيروس كورونا وهي كالتالي:- (الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الشخص المصاب بالعدوى - الابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر المستطاع - الامتناع عن ملامسة الأنف والفم والعين - الحفاظ علي نظافة اليدين ، وذلك عن طريق غسلهما بالماء الجاري والصابون أو فركهما بغسول اليدين الكحولي ، خصوصا في حالة ملامسة الأنف والفم والعين أو ملامسة الأسطح المحتمل تلوثها - قضاء أقل فترة ممكنة مع الأشخاص المصابين بالمرض - تغطية الأنف والفم جيدا ( ارتداء كمامة )عند التعامل المباشر مع المريض - التهوية الجيدة لأماكن المعيشة مع الحرص على فتح النوافذ قدر الإمكان - النوم بقدر كافي -اتباع الطرق السليمة في التغذية)، موضحاً أنه توجد مجموعة من الأغذية التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي بالجسم وهي كالتالي:- (الفاكهة الطازجة ومن أهمها (البرتقال،الليمون،اليوسفي،الجزر،المانجو،المشمش، الخوخ ، الكيوي ) - الخضراوات الطازجة (البروكلى ،الفلفل الأحمر الحلو، الطماطم ،السبانخ ،قرع العسل ، الفطر " عيش الغراب" ) – أكل الثوم ،البصل ، الأسماك ، شوربة الدجاج، اللّحم، الكبدة البقري ، البطاطا الحلوة ، اللوز ، زيت جوز الهند ، الكركم ، المكسرات ،عسل النحل الطبيعي، اللبن ، الزبادي ،الزنجبيل، اليانسون ،الشاي الأخضر).