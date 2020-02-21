سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 06:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة الأقصر توزع بانرات نصائح للتوعية والوقاية ضد فيروس "كورونا"

الجمعة، 21 فبراير 2020 05:00 ص
جامعة الأقصر توزع بانرات نصائح للتوعية والوقاية ضد فيروس "كورونا" الدكتور بدوى شحات رئيس جامعة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس جامعة الأقصر، أنه سيتم مواصلة الحملات والندوات المختلفة لتوعية الشباب والطلبة بالكلية بالوقاية من الأمراض والفيروسات المعدية وأبرز "فيروس كورونا"، حيث قامت الجامعة مؤخراً بتوزيع عدد من التقارير والمنشورات عن فيروس كورونا المستجد لكليات الجامعة والمدن الجامعية ومبنى الجامعة المركزي، حيث يأتى هذا فى إطار الدور الذى تقوم به وزارة التعليم العالى وجامعة الأقصر في توعية الطلاب وكافة أفراد المجتمع بهذا الفيروس، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن توزيع تقارير عن فيروس كورونا المستجد في مختلف أرجاء الجامعات المصرية.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تتواصل الندوات داخل الكليات المختلفة لتوعية عن فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية من الفيروس، والتى يحاضر فيها الدكتور محمد شحات بدوى وكيل كلية الطب بالجامعة وأستاذ أمراض الصدر.

وأضاف الدكتور محمد شحات بدوى أن الندوات تشمل بروشورات التوعية ضد "فيروس كورونا" وطرق الوقاية منه، وكذلك دعم أي شخص يعانى من ارتفاع في درجة الحرارة فوق 38 درجة مئوية مع كحة وضيق في التنفس والتهاب رئوي، مع عدم وجود أسباب أخرى لهذه الأعراض، ومع وجود أى من الظروف التالية خلال 14 يوما قبل ظهور الأعراض:- (مريض محجوز بالمستشفى له تاريخ سفر إلى دولة الصين أو إقامة بدولة الصين أو أي منطقة أو دولة يثبت بها انتشار مجتمعي مستمر للفيروس - مخالط لحالة مؤكدة لفيروس - أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية والتي تم الإبلاغ بها عن وجود حالات إصابة مؤكدة بعدوى)، والحالة المؤكدة :هي حالة مشتبهة تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا المستجدة.

كما شرح وكيل كلية الطب بالجامعة وأستاذ أمراض الصدر، بالتفصيل طرق الوقاية من فيروس كورونا وهي كالتالي:- (الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر بينك وبين الشخص المصاب بالعدوى - الابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر المستطاع - الامتناع عن ملامسة الأنف والفم والعين - الحفاظ علي نظافة اليدين ، وذلك عن طريق غسلهما بالماء الجاري والصابون أو فركهما بغسول اليدين الكحولي ، خصوصا في حالة ملامسة الأنف والفم والعين أو ملامسة الأسطح المحتمل تلوثها - قضاء أقل فترة ممكنة مع الأشخاص المصابين بالمرض - تغطية الأنف والفم جيدا ( ارتداء كمامة )عند التعامل المباشر مع المريض - التهوية الجيدة لأماكن المعيشة مع الحرص على فتح النوافذ قدر الإمكان - النوم بقدر كافي -اتباع الطرق السليمة في التغذية)، موضحاً أنه توجد مجموعة من الأغذية التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي بالجسم وهي كالتالي:- (الفاكهة الطازجة ومن أهمها (البرتقال،الليمون،اليوسفي،الجزر،المانجو،المشمش، الخوخ ، الكيوي ) - الخضراوات الطازجة (البروكلى ،الفلفل الأحمر الحلو، الطماطم ،السبانخ ،قرع العسل ، الفطر " عيش الغراب" ) – أكل الثوم ،البصل ، الأسماك ، شوربة الدجاج، اللّحم، الكبدة البقري ، البطاطا الحلوة ، اللوز ، زيت جوز الهند ، الكركم ، المكسرات ،عسل النحل الطبيعي، اللبن ، الزبادي ،الزنجبيل، اليانسون ،الشاي الأخضر).

1111
 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

جامعة الاقصر

اخبار مصر اليوم

مكافحة فيروس كورونا

اخبار المحافظات

مواجهة الفيروسات

توعية طلبة الاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

خبير سياحى بالأقصر: السياحة الثقافية فى مصر تشهد نجاحات كبيرة الموسم الجارى

خبير سياحى بالأقصر: السياحة الثقافية فى مصر تشهد نجاحات كبيرة الموسم الجارى

قطع المياه عن عدة مناطق فى مدينة أسوان 7 ساعات اليوم

قطع المياه عن عدة مناطق فى مدينة أسوان 7 ساعات اليوم

مطربو المهرجانات فى مرمى القانون..الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على قيم المجتمع

مطربو المهرجانات فى مرمى القانون..الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على قيم المجتمع

نقيب الإعلاميين: مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور منتحل صفة إعلامى

نقيب الإعلاميين: مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور منتحل صفة إعلامى

شروط التقدم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات × 6 معلومات

شروط التقدم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات × 6 معلومات

حيثيات إلزام رجل بدفع 800 ألف جنيه نفقة متعة لزوجته: تزوج مرتين دون إبلاغها

حيثيات إلزام رجل بدفع 800 ألف جنيه نفقة متعة لزوجته: تزوج مرتين دون إبلاغها

التموين: صرف 65% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

التموين: صرف 65% من المقررات التموينية لشهر فبراير حتى الآن

اتحاد الكرة يشكر الإمارات ويهنئ الزمالك.. ويحيل أحداث السوبر إلى لجنة الانضباط

اتحاد الكرة يشكر الإمارات ويهنئ الزمالك.. ويحيل أحداث السوبر إلى لجنة الانضباط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة