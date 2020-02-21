تنفيذ 9 منافذ بمشروع "جمعيتى" فى مراكز محافظة الوادى الجديد

فريق المحافظات

أعلن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، المهندس صلاح السيد، اليوم الجمعة، عن تنفيذ 9 منافذ بمشروع "جمعيتي" بالمحافظة ضمن المراحل الثلاثة التي تنفذها الوزارة بالمشروع، مؤكدا على تنفيذ 6 منافذ بالمرحلة الاولي من المشروع بواقع منفذين بمركز الخارجة و2 بمركز الداخلة، ومنفذ بمركز باريس واخير بمركز بلاط، بينما جري تنفيذ منفذين ضمن المرحلة الثانية بواقع منفذ بقرية "تنيدة" بمركز بلاط ومنفذ بمدينة "موط" بمركز الداخلة، بينما جاري تنفيذ منفذ أخير بمركز الفرافرة ضمن المرحلة الثالثة.

وأوضح صلاح، أن المديرية تواصل حتي الآن تلقي طلبات فتح منافذ "جمعيتي" ضمن المرحلة الثالثة من المشروع والذي سينتهي يوم 28 فبراير 2020، والذي بعده مباشرة تنطلق المرحلة الرابعة من المشروع وتبدأ المديرية في تلقي طلبات الراغبين في الاستفادة من مشروع جمعيتي.

وأشار إلي، أن وزارة التموين خصصت لمحافظة الوادي الجديد، 40 منفذا ضمن مشروع " جمعيتي" والذي يهدف في المقام الأول صرف المقررات التموينية للمواطنين في منافذ لائقة بما يعود بالنفع علي المواطن ومنفذ المشروع.

وتابع وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن شروط فتح منفذ تمويني جديد أو مشروع "جمعيتي"، لصرف السلع التموينية للمواطنين من خلال منظومة الدعم السلعي، كالتالي:

1- وجود محل تجارى مرخص بقالة جافة، وتتوافر فيه الشروط الصحية المناسبة بمساحة لا تقل عن 30 مترًا، ومجهز به ثلاجة عرض مع توفير مخزن للمحل.

2- سجل تجارى دون شرط مرور عام على قيده.

3- يكون المتقدم كامل الأهلية ولا يعمل بالحكومة أو قطاع الأعمال العام.

4- يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه فى إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة.

5- وجود بطاقة ضريبية وشهادة صحية وصحيفة الحالة الجنائية.

6- تقديم إقرار وتعهد بأنه على استعداد لشراء ماكينة الصرف وإجراء الصيانة اللازمة على حسابه الخاص.

وكانت وزارة التموين أطلقت المرحلة الأولي من مشروع " جمعيتي" بهدف تطوير منافذ صرف السلع التموينية عام 2016، وجاري الانتهاء من المرحلة الثالثة حاليا لتنطلق المرحلة الرابعة في 29 فبراير 2020.