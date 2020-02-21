سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 12:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تكليف وليد حسين رئيسا للإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة التنشيط السياحى

الجمعة، 21 فبراير 2020 11:45 ص
تكليف وليد حسين رئيسا للإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة التنشيط السياحى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، قراراً بتكليف وليد حسين محمد بمهام وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وذلك فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار للاعتماد على الشباب ذات الخبرات والكفاءة العالية فى مجال العمل السياحى لتنشيط الحركة السياحية الواردة إلى مصر.

 

وكان وزير السياحة والآثار ، قد أصدر قرارًا بتكليف نادر الشاعر ، بأعمال أمين عام صندوق السياحة، خلفا ل ياسر فاروق الذى تقدم باعتذار عن الاستمرار بالقيام بمهام منصبه كأمين عام الصندوق.

 

وكان الشاعر يشغل منصب مدير عام للشئون الادارية بهيئة التنمية السياحية، وتدرج بالوظائف الإدارية بالوزارة حيث عمل كمحاسب ومراجع بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومدير إدارة الموازنة بالقطاع المالى والإدارى بالهيئة .

 

ويأتى القرار فى إطار خطوات جادة من الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والأثار ، لشغل الوظائف الشاغرة فى وزارة السياحة والاستفادة من الكفاءات ، حيث أصدر الاسبوع الماضى دكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، 3 قرارات بتكليف مناصب قيادية بهيئة تنشيط السياحة، لافتا إلى أنه أصدر تكليفا لماجد أبو سديرة برئاسة قطاع السياحة الدولية ، وشغل ماجد أبو سديرة ، عدة مناصب خلال عمله بهيئة تنشيط السياحة وعمل معد برامج سياحية ، ومرشد سياحى منذ التخرج وحتى عام 1996.

 

كما تم تكليف إيمان محمود برئاسة قطاع سياحة داخلية وكانت تشغل مدير مكتب باريس ، وريهام وحيد مستشارا للترويج وكانت تعمل فى مكاتب الهيئة ببلجيكا وفرنسا، لافتا إلى أن جميعهم من أبناء هيئة تنشيط السياحة .

 

وتأتى هذه القرارات بعد أيام من قراراه بتكليف آيتن أحمد فؤاد للقيام بمهام أعمال نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى .

 

 

 


اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

خالد العنانى

وزارة السياحة والآثار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العنانى يوجه مسئولى شبكة CNN العالمية لترويج الافتتاحات الآثرية المقبلة

الثلاثاء، 18 فبراير 2020 09:14 م

العنانى: تعديل قانون الآثار يمكننا من ملاحقة من يبيع آثار خارج مصر

الأحد، 09 فبراير 2020 03:58 م

أخبار سارة من العنانى لقطاع السياحة.. ربط الأقصر بالغردقة وشرم بالطيران أبرزها

الأحد، 09 فبراير 2020 04:00 ص

خالد العنانى للمستثمرين: الدولة لا تدخر جهداً فى سبيل النهوض بالقطاع السياحى

السبت، 08 فبراير 2020 07:59 م

المنشآت السياحية تعرض 5 أزمات تواجه المطاعم على خالد العنانى.. والوزير يعد بحلها

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:48 ص

النجم الساحلي.. لعنة الخروج من تونس تهدد مشواره في دوري ابطال افريقيا

الأربعاء، 05 فبراير 2020 05:27 م

وزير السياحة والآثار لليوم السابع: السياحة قضية قومية والدولة بكامل أركانها تجتمع من أجل دعمها.. خالد العنانى: المتحف المصرى الكبير شعار الحملة الترويجية لمصر.. وملوك ورؤساء العالم مدعوون لحفل الافتتاح

الأحد، 02 فبراير 2020 06:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة