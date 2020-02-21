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تقديرا لجهودهم..

تكريم رئيسى جهازى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر الجديدة السابقين

الجمعة، 21 فبراير 2020 11:40 ص
تكريم رئيسى جهازى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر الجديدة السابقين صورة تجمع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية بعد التكريم
كتب أحمد حسن

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كرم المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، المهندس عادل سعيد النجار، رئيس تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، وذلك تقديراً لمجهوداته خلال فترة توليه رئاسة جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، وبحضور الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون المالية والإدارية.

وفى سياق متصل، كرم المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، المهندس مجدى يوسف محمد عبدالمنعم، المشرف على مدينتى النوبارية ورشيد الجديدتين والمنطقة"غرب كارفور" بالإسكندرية، وذلك تقديراً لجهوده فى إنشاء مدينة 6 أكتوبر الجديدة وإدارته الجيدة للفترة الماضية، التى تولى فيها مسئولية الجهاز.

كما كرم المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق،  الموظف المثالى لشهر فبراير الموظف "عطيه السيد"، مدير إدارة الأمن بالجهاز، وذلك  لتميزه وسرعة تفاعله وتحقيقه الانضباط بالمدينة من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية للحد من تواجد الباعة الجائلين، وإحكام السيطرة على عمل معدات النقل الثقيل، ومشاركته ودوره الملموس فى لجنتى الغلق والتشميع، والإزالات، وحل المشكلات التى تواجه المواطنين.

تفقد المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، عددٍ من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة الشروق، لمتابعة نسب التنفيذ، يرافقه خلالها المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، ومسئولو جهاز المدينة والمشروعات.

واستهل المهندس علاء عبدالعزيز، جولته، بتفقد سير العمل بمشروع رفع المخلفات بالمنطقة الجنوبية المطلة على طريق (القاهرة – السويس) الصحراوى، كما تفقد الأعمال التى تم  تنفيذها بكوبرى مدخل السويس 3 بمدينة الشروق، وكذا أعمال إنشاء أعلى سارٍ يحمل علم مصر بالمدينة.

وأشاد المهندس علاء عبدالعزيز، بحجم الأعمال المنفذة بتلك المشروعات، ومنها أعمال الإنارة المنفذة بكوبرى مدخل السويس 3، موجهاً بتكثيف المعدات واستمرار العمل طوال اليوم للانتهاء من المشروعات قبل المدة المحددة، بهدف تحسين الصورة الحضارية لمدينة الشروق.

 

الدكتور مازن حسن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمهندس عادل النجار
الدكتور مازن حسن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمهندس عادل النجار

 

المهندس جمال طلعت يكرم المهندس عادل النجار
المهندس جمال طلعت يكرم المهندس عادل النجار

 

المهندس عادل النجار يكرم المهندس مجدى يوسف
المهندس عادل النجار يكرم المهندس مجدى يوسف

 

صورة جماعية تجمع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية
صورة جماعية تجمع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية

 

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه الشروق

مدينه القاهره الجديده

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