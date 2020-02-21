تعرف على عناوين مقار 32 موقعًا لتنفيذ مبادرة صحة المرأة في الوادي الجديد

فريق المحافظات

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تفاصيل أماكن تقديم خدمات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "صحة المرأة" في مراكز المحافظة الخمسة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، تقديم الخدمة الطبية بالمبادرة في 10 مواقع بمركز الخارجة، و11 بمركز الداخلة وقراه، و5 بمركز الفرافرة وقراه، و3 بمركزي باريس و3 بمركز بلاط، موضحا أن المستهدف فحصه من خلال المبادرة 84450 سيدة في جميع أنحاء المحافظة، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الاولى من المبادرة، على أن تتواصل بعد ذلك تنفيذ المبادرة، كما أنه جري تقسيم السيدات إلى 3 شرائح حسب العمر وهي شريحة من 18- 25 سنة، وتشمل تثقيف هذه الشريحة بالفحص الذاتي للثدي، و25- 35 سنة، وتتضمن تثقيف وفحص، وما فوق 35 سنة، وتشمل فحص وعلاج، على ان تتولي وزارة الصحة علاج جميع السيدات خلال هذه المبادرة من جميع الشرائح العمرية.

وقال محروس، إن أهداف المبادرة تتلخص في الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج والكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة وتوجيه المكتشف وإصابتهم لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية والاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدة بعمر الإنجاب.

وأوضح، أن الخدمات التي ستقدمها المبادرة تشمل التوعية الصحية للمواطنات وتحليل السكر والكشف المبكر عن سرطان الثدي وقياس ضغط الدم والتوعية ثم التوعية عن الفحص الذاتي للثدي، وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كلته الجسم من سن 18 سنة، بالمجان، وذلك لمدة 3 أشهر متتالية لتحقيق المستهدف منها على مستوى المحافظة.

يذكر أن المبادرة تستهدف ما يقرب من 28 مليون امرأة بالجمهورية، وتتولى الفرق الطبية التي تضم "طبيبات وممرضات وفنيات" فحص السيدات، حيث تستهدف الحملة العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات من سن 18 عامًا بالمجان.

وكان محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، دشن صباح أمس الخميس، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، " صحة المرأة" بمقر مركز الرعاية الأساسية للأمومة والطفولة بمدينة الخارجة.



