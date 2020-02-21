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تصدع 5 منازل بسبب التنقيب عن الآثار وضبط المتهمين داخل قرية بالمحلة

الجمعة، 21 فبراير 2020 02:26 م
تصدع 5 منازل بسبب التنقيب عن الآثار وضبط المتهمين داخل قرية بالمحلة تنقيب آثار داخل منزل - ارشيفية
الغربية – عادل ضرة

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شهدت قرية المعتمدية التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، تصدع 5منازل منهم منزلين يمثلان خطرا داهما بسبب التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل، وتم ضبط المتهمين والأدوات المستخدمة.

 

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة بتصدع منازل بقرية المعتمدية بسبب التنقيب عن الآثار، انتقلت قوة من المركز لمكان البلاغ وتم ضبط المنقبين عن الآثار واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

انتقل المحاسب محمد صلاح نائب رئيس مدينة المحلة، والمهندس عبد الناصر بهلول مدير الإدارة الهندسية، ولجنه من المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس المدينة للقرية، وتبين تصدع 5منازل وحدوث شروخ بها، من بينهم منزلين خطر داهم، وجاري إعداد تقرير هندسي حولهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

من ناحيه أخرى تمكن العقيد وليد فايد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، من ضبط عاطل مقيم قرية برما مركز طنطا، لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطنين، وتجميعه مبالغ ماليه من عدد من الشباب بزعم تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم بالخارج، بإجمالي 350 ألف جنيه.

 

كانت معلومات قد وردت لرئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، بقيام"و.ع.ا" 40سنة عاطل مقيم قرية برما مركز طنطا، بالنصب والاحتيال على راغبي السفر للخارج.

 

ووجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية بسرعة ضبط وإحضار المتهم، تحت إشراف اللواء محمود عمران مدير المباحث الجنائية، والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات أن المتهم سبق اتهامه فى 5 قضايا نصب ومحكوم عليه فى 17حكم نصب واحتيال، بالنصب والاحتيال على كل من "احمد.ك.ص"، "محمد.م.ا" وجمع 350 ألف جنيه منهم مقابل تسفيرهما لدولتى إيطاليا وكوريا وتقديم أوراق سفر مزوره للمجني عليهما.

 

وعقب تقنيين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم فى أحد الأكمنة بمنطقة سوق الجملة بطنطا وتحرر المحضرين رقمى 185، 873 جنح مركز طنطا، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

 


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