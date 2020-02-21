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خالد صلاح
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تسجيل 48 إصابة جديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية وارتفاع عدد المصابين إلى 204

الجمعة، 21 فبراير 2020 11:41 ص
تسجيل 48 إصابة جديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية وارتفاع عدد المصابين إلى 204 كورونا
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أكدت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة إصابة 48 شخصا بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" لترتفع حصيلة الإصابات إلى 204 حالات، وذكر مركز تدابير الحجر الصحى الكورى الجنوبى - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) - أنه تم اكتشاف 48 حالة جديدة للإصابة بالفيروس اليوم وبذلك تم تأكيد 100 حالة للإصابة بالفيروس فى يومٍ واحد بمن فيهم 52 حالة فى صباح اليوم، بالإضافة للـ48 حالة الجديدة.

وأضاف المركز أن 46 حالة جديدة من بين الـ48 حالة الإضافية التى تم تأكيدها اليوم كانوا قد اختلطوا بمصابين داخل كنيسة "شينتشونجي" فى مدينة دايجو أما الحالتان المتبقيتان فقد تم اكتشافهما فى كل من سول وإقليم كيونج-كي.

أوضح عمدة مدينة سول بارك وون-سون، اليوم الجمعة، أنه قرر منع إقامة مظاهرات فى ميدان كوانجهوا مون وسط العاصمة الكورية الجنوبية سول لفترة من الوقت لاحتمالية انتشار فيروس كورونا الجديد"كوفيد-19".

وقال بارك خلال مؤتمر صحفى وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إننا "سنمنع استخدام ميادين سول وتشيونجكيه وكوانجهوامون والتى تشهد العديد من تجمعات الناس وسط العاصمة لحماية المسنين الضعفاء من الأمراض الوبائية".


وأوضح أن القرار جاء بموجب الفقرة 1 من البند 49 من قانون الوقاية من الأمراض الوبائية ومعالجتها والتى تقيد التجمعات داخل المدينة كإجراءات وقائية من مرض وبائي، ويفرض على من يخالف القرار 3 ملايين وون كحد أقصى من الغرامة المالية، وتابع قائلا إن "بعض المنظمات تصر على إقامة تظاهرات حيث تتطلب إجراءات صارمة وأن مجلس البلدية سيخطر منظمات تخطط لإقامة تجمعات ضخمة بهذا القرار ابتداء من اليوم وشرطة سول الإقليمية أيضا" .


وأضاف عمدة سول أن مجلس البلدية سيقرر أيضا إغلاق جميع أفرع كنيسة " شينتشونجى " فى سول والتى ظهرت فيها العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد من قبل وسط من شاركوا فى قداس الكنيسة فى مدينة ديجو الكبرى، مضيفًا أن المدينة ستقوم بعملية التطهير والنظافة فى هذه الأفرع، مطالبا كل من زار الكنيسة فى دايغو الاتصال هاتفيا برقم 120 و1339م لإجراء الدراسة المرجعية لمعرفة الصلة بالمصابين من الكنيسة.
وأبلغت كوريا الجنوبية صباح اليوم عن 52 حالة جديدة من الإصابة بالفيروس لترتفع حصيلة الإصابات إلى 156 حالة.


كوريا الجنوبية

كورونا

فيروس كورونا

صحة

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