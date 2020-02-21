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تركي المالكى: انتهاكات الحوثيين تثبت تواصل تهريب أسلحة من الحرس الإيراني

الجمعة، 21 فبراير 2020 04:38 م
تركي المالكى: انتهاكات الحوثيين تثبت تواصل تهريب أسلحة من الحرس الإيراني تركي المالكي
هند المغربي

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أكد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي، أن الهجمات الحوثية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واستهداف متعمد للمدنيين، لافتا إلى أن استمرار الانتهاكات والاعتداءات يثبت تواصل تهريب الأسلحة للحوثيين من الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف المالكي خلال مداخله هاتفيه لسكاي نيوز عربيه أن الدفاعات السعودية تصدت لصواريخ حوثية دون أن تؤدي لأي أضرار مادية أو بشرية، مؤكدا أن ميليشيات الحوثي تزيّف الحقائق في محاولات لرفع معنويات جمهورها.

وفى وقت سابق صرح المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أنه وعند الساعة (0030) من صباح اليوم اعترضت قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية.

وأوضح العقيد المالكى أن هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولى الإنسانى، وبيّن العقيد المالكي أن العاصمة (صنعاء) أصبحت مكاناً لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية من قبل المليشيا الحوثية تجاه أراضي المملكة، وأن قياده القوات المشتركة للتحالف مارست أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع انتهاكات المليشيا الحوثية باستخدامها للصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والقوارب المفخخة والمُسيّرة عن بعد ، مؤكداً على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر في تطبيق و تنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لأجل حماية المواطنين والمقيمين في دول التحالف من مثل هذه الهجمات الوحشية.

وأشار المالكى إلى أن التحالف يدعم جهود الحكومة اليمنية فى التصدي للجريمة المنظمة في المهرة، مضيفا أن محاولات جماعات الجريمة المنظمة في المهرة اليمنية تشكل خطرا أمنيا حقيقيا.

وأضاف المالكي أن الخارجين عن القانون في المهرة يقوضون جهود الحكومة لفرض الأمن والاستقرار، مضيفا أنه لا تسامح مع محاولات تقويض الأمن في المهرة اليمنية.

 


اليمن

الحوثيين

تركي المالكى

السعودية

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