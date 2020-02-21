سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 12:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تركيب 157 كاميرا مراقبة لتأمين مداخل ومحاور وميادين مدينة 6 أكتوبر

الجمعة، 21 فبراير 2020 11:38 ص
تركيب 157 كاميرا مراقبة لتأمين مداخل ومحاور وميادين مدينة 6 أكتوبر المهندس شريف الشربينى - رئيس جهاز مدينه 6 أكتوبر
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، عن تركيب 157  كاميرا تعمل بنظام المراقبة الالكترونية، لتأمين المداخل الرئيسية والميادين والشوارع والمحاور الهامة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة وبالتنسيق مع  وزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن الجيزة.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه تم توزيع الكاميرات فى  45 موقعاً مختلفاً بالمدينة، مشيراً إلى أن منظومة كاميرات المراقبة سوف تغطى أغلب المداخل الرئيسية والميادين والشوارع والمحاور والمقار الخدمية الهامة بالمدينة، وستعمل المنظومة من خلال غرفة تحكم رئيسية.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارٍ إتمام أعمال تركيب أعمدة الكاميرات فى الأماكن المحددة التي تم اختيارها طبقا لنوعية الكاميرات (ثابتة – متحركة)، مؤكداً أنه تم التنبيه على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء، لما تمثله من أهمية لرصد أى مخالفات، بالإضافة إلى خطة المدينة المستقبلية، التى تستهدف تركيب إشارات مرور ذكية مدعمة بكاميرات مراقبة.

وشن  المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، حملة لمنع مخالفة بالمهد بالوحدة رقم   102  (عمارة90) بالحى الـ 12 بالمجاورة السادسة بالمدينة، حيث قام مالك الوحدة بهدم الحوائط الخاصة بها بغرض تحويلها من  النشاط السكنى إلى التجارى.

 وقال المهندس شريف الشربيني: بمتابعة إدارة الأحياء تم رصد المخالفة، وعلى الفور تم إعادة بناء الحوائط المُهدمة وإغلاق المحال وإعادتها إلي أصلها وغرضها الأساسى كوحدة سكنية، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والإدارات المختصة بجهاز المدينة.

وفى سياق متصل، ذكر رئيس الجهاز، أنه تم شن حملة أخرى شملت عدة مناطق، أسفرت عن ضبط عددٍ من مركبات التوك توك و التروسيكل وعربات الفول، وهدم عدد من الغرف العشوائية ورفع الإشغالات المتواجدة بمنطقة الحصرى، وبمحيط مسجد عماد راغب، ومسجد الخلفاء الراشدين، ومحور الكفراوي، وسنتر وادى الملوك بالحي السادس.

وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة، والقضاء على ملامح العشوائية، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة لإزالة المخالفات والتعديات، وأنه لا تهاون مع المخالفين.


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه 6 أكتوبر

جهاز مدينه أكتوبر الجديده

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جهاز أكتوبر: الانتهاء من تسليم مبنى الوحدة الصحية بالتوسعات الشمالية‬

الأحد، 12 يناير 2020 10:34 ص

جهاز أكتوبر الجديدة: 98٪؜ نسبة تنفيذ مشروع سكن مصر بالمدينة والانتهاء من أعمال التنسيق يناير

الخميس، 19 ديسمبر 2019 09:00 ص

جهاز أكتوبر: انشاء مكتب جديد للتوثيق العقارى بالمدينة لخدمة المواطنين

السبت، 14 ديسمبر 2019 10:49 ص

رئيس جهاز أكتوبر: استحداث طريق جديد بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 10:33 ص

رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: 300 طلب لتخصيص أراضى صناعية بالمنطقة

الخميس، 05 ديسمبر 2019 11:45 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة