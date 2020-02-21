تركيب 157 كاميرا مراقبة لتأمين مداخل ومحاور وميادين مدينة 6 أكتوبر

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، عن تركيب 157 كاميرا تعمل بنظام المراقبة الالكترونية، لتأمين المداخل الرئيسية والميادين والشوارع والمحاور الهامة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة وبالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في مديرية أمن الجيزة.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه تم توزيع الكاميرات فى 45 موقعاً مختلفاً بالمدينة، مشيراً إلى أن منظومة كاميرات المراقبة سوف تغطى أغلب المداخل الرئيسية والميادين والشوارع والمحاور والمقار الخدمية الهامة بالمدينة، وستعمل المنظومة من خلال غرفة تحكم رئيسية.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه جارٍ إتمام أعمال تركيب أعمدة الكاميرات فى الأماكن المحددة التي تم اختيارها طبقا لنوعية الكاميرات (ثابتة – متحركة)، مؤكداً أنه تم التنبيه على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء، لما تمثله من أهمية لرصد أى مخالفات، بالإضافة إلى خطة المدينة المستقبلية، التى تستهدف تركيب إشارات مرور ذكية مدعمة بكاميرات مراقبة.

وشن المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، حملة لمنع مخالفة بالمهد بالوحدة رقم 102 (عمارة90) بالحى الـ 12 بالمجاورة السادسة بالمدينة، حيث قام مالك الوحدة بهدم الحوائط الخاصة بها بغرض تحويلها من النشاط السكنى إلى التجارى.

وقال المهندس شريف الشربيني: بمتابعة إدارة الأحياء تم رصد المخالفة، وعلى الفور تم إعادة بناء الحوائط المُهدمة وإغلاق المحال وإعادتها إلي أصلها وغرضها الأساسى كوحدة سكنية، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والإدارات المختصة بجهاز المدينة.

وفى سياق متصل، ذكر رئيس الجهاز، أنه تم شن حملة أخرى شملت عدة مناطق، أسفرت عن ضبط عددٍ من مركبات التوك توك و التروسيكل وعربات الفول، وهدم عدد من الغرف العشوائية ورفع الإشغالات المتواجدة بمنطقة الحصرى، وبمحيط مسجد عماد راغب، ومسجد الخلفاء الراشدين، ومحور الكفراوي، وسنتر وادى الملوك بالحي السادس.

وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة، والقضاء على ملامح العشوائية، مشيراً إلى أن جهاز المدينة لديه الإمكانات اللازمة لإزالة المخالفات والتعديات، وأنه لا تهاون مع المخالفين.