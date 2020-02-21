ترامب: فكرة دعم روسيا لإعادة انتخابه "حملة تضليل أخرى"

واشنطن (رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على تويتر إن فكرة أن روسيا تدعم فوزه فى الانتخابات "حملة تضليل أخرى" أطلقها الديمقراطيون.

جاء تعليق ترامب بعد تقارير فى وسائل الإعلام تفيد بأن مسؤولى المخابرات حذروا المشرعين الأمريكيين الأسبوع الماضى من أن روسيا تتدخل فى حملة انتخابات 2020 لمساعدة ترامب.

صرحت مصادر مطلعة لشبكة سى إن إن الأمريكية، أن شيلبى بيرسون كبير مسئولى أمن الانتخابات فى الاستخبارات الامريكية وجه تحذيرا للمشرعين من أن الاستخبارات الروسية تتخذ خطوات للتدخل فى الانتخابات الرئاسية 2020 لدعم الرئيس الحالى دونالد ترامب للفوز بفترة بولاية ثانية.

وفى نفس السياق، نشرت صحيفة نيويورك تايمز إحاطة إعلامية تناولت الخطوط العريضة للتدخلات الروسية المتضمنة تسليح وسائل التواصل الاجتماعى والقرصنة والهجمات على البنية التحتية للانتخابات، وتقول التقارير ان روسيا تحاول اثارة أسئلة تشكك بنزاهة العملية الانتخابية فى الولايات المتحدة الى جانب دعمها لترامب.

قال مسئول فى البيت الأبيض ان ترامب عبر عن غضبه خلال الاجتماع مع مدير الاستخبارات القومية جوزيف ماجواير بسبب الإعلان عن المعلومات المتعلقة بالجهود الروسية لدعمه.

ووفقا للتقرير احتمال التدخل فى عام 2020 سيختبر دفاعات الولايات المتحدة ضد التدخل الأجنبي، الأمر الذى نفاه ترامب مرارًا وتكرارًا رافضا أى تلميح ام الكرملين كان له دور فى فوزه بانتخابات 2016.

علمت الشبكة الأمريكية ان ترامب شعر بالإحباط، حينما علم ان المؤتمر الصحفى الذى أعلن فيه عن التدخلات الروسية كان يحضره رئيس لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب النائب الديموقراطى ادم شيف، حيث يعتقد ترامب أن شيف على سيستخدم المعلومات لمحاولة تقويضه خلال الأشهر المقبلة أثناء ترشيحه لإعادة انتخابه.