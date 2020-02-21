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الجمعة، 21 فبراير 2020 09:41 ص
خالد صلاح
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تراجع الليرة التركية مقابل الدولار لأدنى مستوياتها منذ مايو الماضى

الجمعة، 21 فبراير 2020 09:41 ص
تراجع الليرة التركية مقابل الدولار لأدنى مستوياتها منذ مايو الماضى الليرة
اسطنبول – رويترز

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تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الجمعة، لتبلغ أدنى مستوياتها في تداولات اعتيادية منذ مايو الماضي، في الوقت الذي يستمر فيه الصراع في منطقة إدلب السورية المجاورة في إثارة قلق المستثمرين.
 
ولامست الليرة مستوى 6.11 مقابل العملة الأمريكية، مقارنة مع إغلاق يوم الخميس عند 6.1005. وخسرت العملة التركية 2.6% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري، علاوة على تراجع في قيمتها بلغ 36 بالمئة في العامين الماضيين.
 
وتكبدت الليرة خسائر في تسع من بين 12 جلسة تداول ماضية، لأسباب من بينها تطلع المستثمرين عالميا لأصول أكثر أمانا مما دفع الدولار للارتفاع في مواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
تراجعت الليرة التركية مجددا أمس الخميس، لتظل قرب أدنى مستوياتها في التداولات العادية منذ مايو الماضي، مع تخوف المستثمرين من تصاعد التوترات في منطقة إدلب السورية حيث تقترب أنقرة من مواجهة عسكرية.
 
وسجلت الليرة 6.0895 مقابل الدولار، بعد أن ضعفت إلى 6.1 في معاملات خفيفة مبكرة، ومقارنة مع 6.0845 أول أمس الأربعاء.
 
وانخفضت العملة - التي مازالت هشة بعض الشيء بعد أزمة قلصت لفترة وجيزة قيمتها إلى النصف في 2018 - في سبع من جلسات التداول العشر الأخيرة.
 
وأرسلت تركيا في الأسابيع القليلة الماضية قوات ومعدات عسكرية إلى إدلب وهددت بوقف تقدم قوات الحكومة السورية المدعومة من روسيا.
 
وفي "انهيار خاطف" خلال المعاملات الآسيوية يوم 26 أغسطس من العام الماضي، لامست الليرة مستوى 6.47 وسط سيولة بالغة التدني.
 

الليرة التركية

سوريا

ادلب

سعر الدولار

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