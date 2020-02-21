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الجمعة، 21 فبراير 2020 09:58 م
خالد صلاح
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تراجع أسهم أوروبا بفعل زيادة حالات كورونا وأرقام أمريكية ضعيفة

الجمعة، 21 فبراير 2020 09:01 م
تراجع أسهم أوروبا بفعل زيادة حالات كورونا وأرقام أمريكية ضعيفة بورصة
رويترز

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هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة بعد بيانات تظهر تعثرا فى النشاط الاقتصادى فى الولايات المتحدة وبفعل ارتفاع فى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين.
 
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.5%، ليختم أسبوعا اتسم بالتقلبات على انخفاض 0.6 % بعد مكاسب لأسبوعين.
 
كان المؤشر الأوروبى الرئيسى صعد إلى مرتفعات قياسية فى وقت سابق من الأسبوع بعد أن أشارت بيانات إلى انحسار طفيف لتفشى الفيروس، مما دعم التوقعات بأن الأزمة قد تنتهى فى أبريل نيسان.
 
وقادت أسهم قطاع السيارات الخسائر، إذ فقدت 1.9% فى أسوأ جلسة لها فى أربعة أسابيع.
 
وتراجع المؤشر الرئيسى لبورصة فرانكفورت، الغنى بأسهم شركات صناعة السيارات والشاحنات، 0.6%.
 
وتضرر قطاع الطاقة من هبوط فى أسعار النفط.
 
وعلى صعيد شركات التكنولوجيا، خسر سهم شركة البرمجيات ساب 1.3 بالمئة، فى حين نزلت أسهم إيه.إم.إس وإس.تى مايكرو-إلكترونيكس وإيه.إس.إم.إل لصناعة الرقائق أكثر من 0.9 بالمئة.
 
وتراجع سهم مجموعة بوربرى البريطانية للمنتجات الفاخرة 2.6 بالمئة بعد أن خفضت جيفريز هدفها لسعر السهم، قائلة إنها أحد أكثر العلامات التجارية انكشافا على تفشى فيروس كورونا.
 

اسهم أوروبا

الأسهم الأوروبية

مؤشر ستوكس

كورونا

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