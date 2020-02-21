سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 05:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تدريبات قتالية ومهارات بدنية لطلاب أكاديمية الشرطة في مصنع الرجال

الجمعة، 21 فبراير 2020 04:45 م
تدريبات قتالية ومهارات بدنية لطلاب أكاديمية الشرطة في مصنع الرجال أكاديمية الشرطة
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"تدريبات قتالية، ومحاكاة لاقتحام البؤر الإجرامية والمناطق الخطرة"، مشاهد أثارت إعجاب الجميع أثناء استقبال أكاديمية الشرطة، عدداً من الطلاب والدارسين الأفارقة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز التعاون ومدّ جسور التواصل مع كافة المؤسسات والهيئات ذات البُعد التعليمى الدولى والإقليمى، ولاسيما فيما يتصل بتدريب وتعليم الأشقاء الأفارقة فى شتى المجالات .

واستقبلهم اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية الذين رحبوا بهم ونقلوا لهم تحيات وزير الداخلية، واهتمام سيادته البالغ بتلك الزيارة التى تُعد تجسيداً لعمليات التعاون والتنسيق المشترك مع كافة الوزارات والمؤسسات العلمية والبحثية.

وأكد رئيس الأكاديمية على حرص وزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة على تقديم كافة أوجه الدعم فى تأهيل وإعداد الكوادر الأمنية الأفريقية فى كافة التخصصات الأمنية المختلفة .

من جانبه أعرب الأستاذ الدكتور نائب رئيس الأكاديمية للشئون الأفريقية والآسيوية عن فخره واعتزازه الشديد بأكاديمية الشرطة، لما تتمتع به من سمعة إقليمية ودولية فى مجال التدريب والتعليم الأمنى لما تتبعه من أسلوب متطور ومنهج علمى مدروس فى إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصرى، متوجهاً بالشكر لوزارة الداخلية على تعاونها البنّاء والمُثمر من خلال فتح مؤسساتها الوطنية لاستقبال مثل هذه الزيارات الهادفة .

و تضمن برنامج الزيارة عرض فيلم تسجيلى حول أنشطة أكاديمية الشرطة، ثم القيام بجولة داخل الأكاديمية شملت ( مركز بحوث الشرطة ، ميدان التحدى والقوة البدنية ، ميادين الرماية والقرية التكتيكية بميادينها التدريبية المختلفة ، ميادين التخصص الأمنى الوظيفى بنظام المحاكاة مع مشاهدة عروض متميزة للطلبة بتلك الميادين )، بالإضافة إلى مشاهدة عروض الخيالة وكلاب الأمن والحراسة .

وأعرب الدارسين الأفارقة عن شكرهم لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة، على هذه الزيارة التى سمحت لهم التعرف على دور الأكاديمية فى إعداد وتأهيل رجال الأمن ولا سيما دورها فى تدريب الكوادر الأمنية الأفريقية.


اكاديمية الشرطة

طلاب الشرطة

رجال الشرطة

الداخلية

الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا فى لبنان ونقلها إلى مستشفى رفيق الحريرى

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة